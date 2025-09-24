東京初期衝動のメジャーデビューアルバム『東京初期衝動』より、リード曲「さよならランデヴー」のMVが公開された。

（関連：【画像あり】東京初期衝動、光と闇が交錯するドラマチックな空間で撮影した「さよならランデヴー」MV場面カット）

本作は、甘く儚い愛の記憶と、その終わりに伴う切なさを映像化。幻想と現実の境界線がにじみ合う世界で、バンドメンバーが“語り部”となり、愛の余韻や失われていく時間の儚さを表現している。

メインとなる演奏シーンは、光と闇が交錯するドラマチックな空間で撮影。背景にはプロジェクターが設置され、過去の思い出、記憶の映像が絶え間なく投影されている。失われた愛の余韻や時間の切なさが抽象的に視覚化された幻想的な世界の中で、しーなのボーカルが、観る者に“愛した人との思い出や記憶とは何なのか”を強く問いかける。

なお東京初期衝動は、10月5日に東京キネマ倶楽部にてアルバムリリース後最初のライブとなる『みなさんｯｯ‼️さよなランデブゥ～🐽‼️これガチね⁉️』を開催。また、「さよならランデヴー」が主題歌に決定している映画『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡[私闘編]』の公開も、10月10日に控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）