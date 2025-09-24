RSKイブニングニュースでは、日本財団、「海と日本プロジェクト」の取り組みに賛同し、今週1週間を「岡山の海の魅力再発見ウイーク」として、海に関する様々な情報をお届けしていきます。

【写真を見る】「海が好き」な人は年々減少 「海離れ」の流れを変えようと「砂浜大運動会」や「海のフォーラム＆マルシェ」

いま皆さん「海離れ」が進んでいるのをご存じでしょうか？3回目は、海に行く「きっかけ」をなくさないための取り組みです。

（女性客）

「久しぶりに来たので、海だなぁと思って」

（男性客）

「小さい頃よくここで泳いでいたので」





岡山市東区の旧宝伝海水浴場。長らく静かだった浜辺に、この日、人々の声と笑顔が戻ってきました【画像①】。（漁協女性）「初めてのイベントで。はい、頑張ってまーす」実はここ、去年3月に公設の海水浴場としての廃止が決まり、以来、かつてのような賑わいは見られませんでした【画像②】。

今年、初めて開催された浜辺でのイベント「あさひ夏フェス2025」。かつて賑わいを見せた、「旧宝伝海水浴場」に、再び活気を取り戻したいと立ち上がったのが、地元「朝日漁協」と、岡山県内でマリンスポーツの普及を行なう団体です。



（伊加さん）

「出店の皆さん、おはようございまーす！おはようございまーす！この海を未来とか子どもたちにんつなぐにはどうしたらいいんだろうって考えて、少しずつ活動してます」



（安原さん）

「そうですね、やっぱり僕たち自然の中で生きてるんで、海がこう人とのつながりを育む場所であって欲しいですね」

日本財団の調べによりますと、「海は大切な存在だ」と認識しながらも、「海が好きだ」と答えた人は年々減少しているといいます。その理由として、「家から遠い」「海に行く発想がない」などが挙げられています。



一方で、海に行く理由としては「リラックスするため」など特に、非日常的な体験や、心身のリフレッシュを求めて訪れる人が多いことが分かります。

砂浜で大運動会

「さぁスタートしました、おっと赤チームが速いか！？」



今月6日、玉野市の渋川海水浴場では、子どもたちに向けた「すなはま大運動会」【画像⑤】が開催されました。



（男児）

「ビーチはデコボコしてるから走りにくいから足の運動にもなる」



（女児）

「夏にしかできない経験だなぁと思いました」



（安原さん）

「やっぱり海離れが進んでいるんですけれども、こうやって運動会や砂浜の上を裸足で競技することで、楽しい思い出をですね、大人になってやっぱりここが良かったなぁと海が良かったなぁと思える取り組みを続けていきたいと思っています」



年々進む「海離れ」。その流れを変えるカギは、気軽に人が集い海を楽しめる「きっかけづくり」にあるのかもしれません。

岡山の海の魅力再発見ウイーク、27日（土）には、RSKイノベイティブ・メディアセンターで、海のフォーラム＆マルシェを開催します。



無料のワークショップや海の恵み、を味わえる店舗が出店する海の魅力を再発見できるイベントですので、皆さんぜひお越しください。