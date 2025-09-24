アイ・オー・データ機器は、Nintendo Switch 2に対応したmicroSD Expressカード『HNMSD-EX512G』を11月下旬頃に出荷すると発表した。

【画像】本体外観や転送速度が分かる表

容量は512GBのみ。Switch 2本体容量の256GBの倍があり、microSD Expressカードスロットに差し込めば使えるようになるため、本体保存メモリーの容量不足を解消できる。Switch 2本体での動作確認は行われている。

また、SD Express（PCI Express® Gen3×1/NVMe）に対応し、最大約985MB/sのSSDクラスの高速データ転送を実現している。

microSD Express対応デバイスだけでなく、従来のmicroSD Expressカードスロットに搭載されているデバイスにも使える。容量の大きな動画ファイルなどを多くやり取りする際にも向いている。ただし、microSD Expressに対応しない機器に接続した場合は、UHS-Iのカードとして動作する点は留意したい。

microSD Expressカードの保管・管理に便利なプラスチックケースも付属する。

『HNMSD-EX512G』は、オープン価格で売り出され、想定売価16,799円（税込）に設定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）