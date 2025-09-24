9月23日、元フジテレビアナウンサーで、現在はグラビアや写真集でも活躍している渡邊渚が自身のInstagramと公式サイトを更新。《2026年カレンダーを発売することになりました！》と報告した。

「カレンダーは壁掛けと卓上の2種類をアナウンスしています。購入特典としてアザーショットトレカ3枚（全10種類）が付いて、壁掛けカレンダーは税込4950円、卓上カレンダーは税込3300円。購入特典2としてランダムでもう1枚特別版トレカがつくこともあるようですね。渡邉さんの月額1500円のファンクラブ会員限定セットも先着順で数量限定販売。内容はカレンダー2種にイベント参加権とサイン会参加券が付き、価格は税込1万6500円と強気の価格設定です。熱狂的なファンなら購入確実と見ているようです」（芸能記者）

渡邉は《全カット撮り下ろしで、カラフルに季節を彩りました。衣装や写真のセレクトも自分で行い、たくさんのパワーと時間をかけて作った大切なカレンダーです！》とアピール。公式サイトによると、カレンダーは10月21日までの受注販売、会員限定セットは9月23日18時から先着順、数量限定となる。

「受注販売ですから在庫を抱えることはないし、限定販売もおこなうなどコントロールがしっかりしてますね。確実に買う“コアファン”をしっかり狙い撃ちしています」（前出・記者）

しかし、X上は“高い”という声が多い様子。

《高いね カレンダーにそこまで使えないね》

《わるいけど、なんでカレンダーが4500円もすんねん。高すぎやろーと思ってしまった》

トレカがおまけで付くとはいえ、カレンダーとしてはやはり高額だと捉えられているようだ。

「そもそも、芸能人のカレンダーはファン向けのものなので割高ですが、店舗で売られているほかの芸能人のカレンダーと比べても若干高めですね。カレンダー専門店のサイトを見ると、ランキング上位の皆藤愛子さんの壁掛けカレンダーで約3000円、綾瀬はるかさんの卓上カレンダーで約2500円。だいたい3000円前後のものがほとんどです。渡邉さんの場合は大量生産ではないので、さらに高くなってしまったのかもしれません。在庫リスクがないのはメリットですが……。ファン獲得という意味でもギリギリの値段ですね」（前出・記者）

ファンが喜ぶのなら、いくらでもいい気もするが……。