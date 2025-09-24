『ZiP！』元お天気キャスター、4カ月ぶりX更新…クールイメチェンに「何があった？」動揺するファンも

9月21日、朝の情報番組『ZiP！』（日本テレビ系）の元お天気キャスターで、タレントの貴島明日香が自身のXを更新。その近影が話題となっている。

「貴島さんがXを更新したのは、約4カ月ぶりですね。5月22日にアップした出演告知を最後に、更新されていませんでした。かなり久しぶりの投稿で、少し雰囲気の変わったショットにファンが戸惑っているのです」（芸能プロ関係者）

貴島は「お久しぶりです」と綴り、部屋の中で撮影したとみられる自身の自撮りショットをアップ。写真には、白いタンクトップを着用し、クールな表情をした貴島が写っていた。しかし、その表情にファンが反応。違和感を吐露する声が集まった。

《こんな顔じゃなかったよね？何があった？》

《何か、雰囲気変わったような？視線が定まっていない気がするのは気のせい？》

これまでとは違う雰囲気に戸惑いが止まらないようだ。

「貴島さんは、2014年にモデルとして本格デビューし、『non-no』の専属モデルとしても活躍。その後、2017年に『ZIP！』のお天気キャスターを務めたことで知名度と人気が高まりました。

さらに、ゲーム女子と言われるほどゲームが大好きな貴島さんの、柔らかな雰囲気とのギャップも、世間から支持を得ている理由でしょう」（前出・芸能プロ関係者）

貴島が5月にXに掲載したショットは、前髪をおろし、少し茶色味のあるロング髪で、かわいらしい雰囲気が漂っていた。その後の空白の4カ月でイメチェンが進んでいたと、前出の芸能プロ関係者が続ける。

「Xの更新が止まっている間、貴島さんのYouTubeは、1カ月に1、2回ほどのペースでゆるりと更新されていました。8月22日にアップされたドライブ動画では、すでに黒髪にイメチェン済み。

その後、9月20日にアップされた動画では、前髪が長く伸びてエレガントな印象に変化しています。2024年からファッション誌『BAILA』のレギュラーモデルを務めている貴島さん。徐々に大人な女性の雰囲気が漂うようになってきたのでしょう」

かわいらしいお天気お姉さんのイメージから、脱却を進めているというわけだ。