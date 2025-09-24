YOASOBIライブ映像作品集『THE FILM 3』の商品画像公開！リリースを記念したライブ衣装展示＆パネル展も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、6周年を迎える10月1日に発売するライブ映像作品集『THE FILM 3』の商品画像が公開。リリースを記念してライブ衣装展示、およびパネル展が9月30日から開催されることも決定した。

■国内外の3公演の映像を収録

Blu-ray 2枚組となる本作には、2024年11月に開催されたYOASOBI結成5周年記念の初ドーム公演『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』東京ドーム公演に加え、2025年2月開催の『“YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現実 cho-genjitsu” IN SINGAPORE』、同年6月開催の『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』 の国内外含む3本のワンマンライブを収録。

さらに、『YOASOBI LIVE DOCUMENTARY』と題して、本作に収録されているライブの裏側を収めた、約1年間に及ぶドキュメンタリー映像も収録。166パージに及ぶ各地でのライブ写真やライブ資料を綴じ込んだお馴染みの特製バインダー付きの豪華仕様で発売される。

あわせて情報解禁となった、ライブ衣装展示では、本作に収録される『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』でAyaseとikuraが着用していた3パターンの衣装を9月30日から東京・愛知・大阪の3店舗にてそれぞれ展示。

パネル展では、本作に収録されるライブを含めた計6本のライブ写真を展示。未収録写真も多数展示され、全国41店舗で実施される。実施店舗など詳細はオフィシャルサイトで。

店舗別購入者特典となっているオリジナルインデックスは、収録されている3本のライブ映像から選りすぐりの楽曲でデザイン。特製バインダーに綴じ込むことができる仕様となっている。デザインは全部で9種類で、対象となるCDショップ/オンラインサイトでの振り分けも発表となっている。

なお、『THE FILM 3』は現在開催中のYOASOBI初のホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』の公演会場でも予約受付を実施中。会場限定の特典も配布も行われている。

■リリース情報

2025.10.01 ON SALE

Blu-ray『THE FILM 3』

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「劇上」

■イベント情報

『THE FILM 3』発売記念衣装展

09/30（火）～

※実施店舗ごとに終了期間が異なります

東京：タワーレコード渋谷店

衣装：『5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』 「セブンティーン」～「優しい彗星」

愛知：タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

衣装：『5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』 「たぶん」～「New me」

大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

衣装：『5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』 「勇者」～「群青」

