こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

こだわりの豆から淹れるコーヒー、せっかくなら長く同じ味で楽しみたいですよね。でも開封後の豆は劣化が進んで味や香りが落ちていく一方。

そんな悩みを解決してくれるのが真空保存容器ですが、今回はその中からセール価格になっていた「SHELBRUスマートキャニスター2.0」をチェックしてみました。

ワンプッシュでサッと真空状態を作って維持してくれるので、最大6ヶ月ほどコーヒー豆やシリアルなどを新鮮に保存できるのだそうなので、さっそく詳しくみていきましょう。

コーヒー豆にちょうどいい真空キャニスター

「SHELBRUスマートキャニスター2.0」は、透明度の高いホウケイ酸ガラスを採用したシンプルで美しいキャニスター。いわゆる耐熱ガラスや硬質ガラスと呼ばれる素材で耐熱性・軽量性にも優れているのが特長。

容量は800mlあり、コーヒー豆だと250〜300gが入るサイズ感。袋売りの豆だと200gぐらいで購入することが多いのでちょうどいいですね。毎日1杯（10g前後）をドリップすると約1ヶ月分ストックできる計算です。

15秒で20kPa真空化して自動維持

本体には空気圧センサーを内蔵しているので、容器内の圧力が下がると自動で真空を維持してくれるのも便利なポイント。充電が続く限りは何も考えずに新鮮を維持できます。

コーヒー豆は開封するとどんどん劣化（酸化）が進みますが、真空保存することで最大6ヶ月ほど鮮度キープできるそう。こだわりのコーヒー豆もゆっくり、長く本来の味を楽しめますね。

充電は定番のUSB-Cにて。約4時間でフル充電でき、約330回の真空化と最大6600時間（約275日）の待機が可能なスタミナを誇ります。

シリアルや乾物にも

シリアルやパスタ、ナッツ、香辛料、砂糖、塩、スナック菓子など、酸化や湿気が気になる食材全般に対応。

食洗機は非推奨ですがお手入れも難しい点はないので、お手軽真空保存でいつでもおいしいコーヒーやシリアルを楽しんでみては？ その他の詳細はぜひ商品ページでチェックしてみてください。

たった15秒で6ヶ月保存。コーヒー豆の鮮度を自動で守る真空キャニスターが登場 【38%OFF】6,780円 machi-yaで見る

