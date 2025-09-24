洗練されたベルトで、大人のスタイリングに上品なアクセントを
2025年秋冬シーズンの注目小物といえばベルト。トレンドアイテムだけあって、例年以上に様々なデザインが登場しています。中でも注目したいのが、さりげなく取り入れられるのにバックル等のディテールにこだわりを感じさせるもの。ベーシックコーデを今っぽく進化させる最愛の1本を見つけて。
【パリゴ】ヴィンテージの【クロエ】から着想を得た上質な1本
「MARCIEスモールベルト」\58,300【クロエ】
クロエ ヴィンテージの「Marcieベルト」からインスピレーションを得たデザイン。すっきりデザインで、様々なデニムやパンツに合わせやすいデイリーユースな1本です。
【デミルクス ビームス】スエードがスタイリングにニュアンスを生む
「Alaska ベルト」各\13,200【レフィエ】
やや細身のフォルムが女性らしさを引き立てる、エフォートレスなムードを演出するスエードのベルト。剣先が長く取られ、垂らすデザインが特徴的。カジュアルな着こなしにはもちろん、きれいめスタイルのハズシにも活躍します。
【シップス】ゴールドのバックルが洗練されたムードを高めるベーシックデザイン
「イタリアン レザー ゴールド バックル ベルト」各\11,000
幅をベーシックな3cmにし、ON・OFF問わず使いやすいベーシックなデザインに。メンズライクなバックルをゴールドにすることで、カジュアルにもきれいにも合わせやすく。
【ロンハーマン】特別仕様のベルトは様々なスタイリングに対応
「Belt 各\29,700【アロー】
【ロンハーマン】オンラインストア5周年を記念し、【アロー】のシグネチャーアイテムを特別仕様でオーダー。バイカラーのDリングが印象的なベルト「アネッロディエニグマ」を、アルカンターラというイタリア製素材で特別に仕立てています。ベルトの長さを【アロー】のものより2.5cm伸ばし、ベルト穴も1つ追加され、より幅広いスタイリングに取り入れられる仕様に。
【デミルクス ビームス】ハート型のバックルに遊び心を宿して
「Tresor ハートバックル ベルト」\13,200【レフィエ】
ハート型のバックルが印象的。洗練されたフォルムで甘くなりすぎないため、モードな装いにもなじみ、上品な遊び心を演出できます。
【シップス】デニムパンツに合わせたい、ヌバックの太めベルト
「ヌバック レザー ボリューム バックル ベルト」各\12,100
幅3.5cmとやや太めのため、デニムなどのカジュアルなスタイリングに合わせやすいヌバック素材のカジュアルなベルト。丸みを帯びたバックルが女性らしい。
【パリゴ】有機的なオーバル型バックルがアーティなデザイン
「オーバルバックル レザーベルト」\27,500【ニアーニッポン】
職人の熟練技術による作られたオリジナルのオーバル型バックルが有機的。革本来の厚みを生かしたベルトで、耐久性を備えながら優しさと高級感、落ち着きも併せ持ったデザインに。
程よい存在感でいつものコーディネートを洗練させるベルトを、この秋冬はヘビロテしてみては。
※価格はすべて税込みです