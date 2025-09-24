「偉大なジィジ」矢沢永吉、長女・矢沢洋子が公開したレアな“3ショット”に反響「可愛い」「ジィジ、かっこ良過ぎよ」「素敵すぎます」
ロック歌手・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンドPIGGY BANKSのボーカル・矢沢洋子が24日、自身のインスタグラムを更新。貴重な“3ショット”を公開し、「ジィジ、かっこ良過ぎよ」「可愛い」「素敵すぎます」などと反響を呼んでいる。
【写真】「ジィジ、かっこ良過ぎよ」「素敵すぎます」矢沢洋子が公開した“レアな3ショット”
永吉は同日、6年ぶりとなるオリジナルアルバム『I believe』を発売。リリースを記念して、一部CDショップではスペシャル企画が開催されている。
これに合わせて洋子は、1980年代から2000年代までの歴代の貴重なタオル展示などを行っているタワーレコード渋谷店へ足を運んだ。
娘たちと一緒に出かけたようで、アップした写真には自身の長女（4）、次女（2）と思われるワンピース姿の子どもたちの姿も。永吉の顔写真が写ったアルバムジャケ写が大きく飾られた店舗で子どもたちがポーズする写真は、レアな“3ショット”となっている。
ファンからは、ほかにも「最高」「自慢のジィジですねぇ〜」「お子さん背後におじいちゃんの大きい顔を見てどんな反応なんだろうなんて考えたらほほ笑ましくなります」「本当に素敵です」「偉大なジィジ」「洋子ちゃんありがとうございます」など、さまざまなコメントが寄せられている。
