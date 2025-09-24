¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î±ØÊÛ¿Íµ¤¤¹¤®¡Ä°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¡¡»ÏÈ¯¤«¤éÂç¹ÔÎó¡õÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Ë¤â±Æ¶Á¡ÄÈÎÇäÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤Ø¡Ú¾ÜºÙ¤¢¤ê¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿±ØÊÛ¡ØEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡Ù¤¬¿Íµ¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Ã¸Ï©²°¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤ÇúÈ¯¤Î¡ØEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡Ù
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ã¸Ï©²°¤Î¿Íµ¤±ØÊÛ¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ«´ï¤È³Ý¤±»æ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡£9·î18Æü¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀÇ¹þ1980±ß¡£
¡¡³ÆÅ¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Ã¸Ï©²°¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖÅö½é¡¢15000¸Ä¤ÈÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÄê¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¿Íµ¤¤Î¤¿¤á¡¢Å¬µ¹Áý»º¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤ÎÈ¯É½¤òÄûÀµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ«´ï¤ÎÀ¸»º¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢10·îÃæ¤Ë¤â°ìÅÙÇä¤êÀÚ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢ª¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÉÔÊØ¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½ºß¡¢Àè¹ÔÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÏÈ¯»þ´ÖÂÓ¤«¤éÂç¹ÔÎó¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀßÆâ¤ÎÄÌ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¡¢Åö¼ÒÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÜÀß¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Èº®»¨´ËÏÂ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤òÃæ»ß¤·¡¢WEB¿½¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë´°Á´Í½ÌóÀ©¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åö¼ÒÄ¾±ÄÅ¹°Ê³°¤Ç¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢22ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¸½ºß¡¢¡ØEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¤´ÍèÅ¹¡¦¤ªÅÅÏÃ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥á¡¼¥ë¤¬½¸Ãæ¤·¡¢ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊÀ¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïSNS¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¿ï»þ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£10·î1Æü°Ê¹ß¤ÎÃ¸Ï©²°Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¡¡¢¨9·î24Æü13»þ»þÅÀ
¼õÉÕ³«»ÏÆü»þ¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á26Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨Æü¡¹¸ÂÄê¿ô¤¢¤ê¡£Æü¡¹¡¢¸áÁ°10»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡£
¤ª¼õ¼è¤ê²ÄÇ½Æü ¤ª¿½¹þ¤ßÆü¤Î¡¢4Æü¸å¡Á7Æü¸å¤ò»ØÄê²ÄÇ½¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ ¼èÃÖÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Ã¸Ï©²°Ä¾±ÄÅ¹¡Ê¿·¿À¸ÍÅ¹¡¢¿À¸Í±ØÅ¹¡¢À¾ÌÀÀÐÅ¹¡¢¥Ô¥ª¥ìÌÀÀÐÅ¹¡¢¿â¿å±ØÅ¹¡¢À¾¿ÀÃæ±ûÅ¹¡¢¿À¸ÍÂç´ÝÅ¹¡¢»°µÜ¥»¥ó¥¿¡¼³¹Å¹¡¢¿À¸ÍºåµÞÅ¹¡¢À¾µÜºåµÞÅ¹¡¢ÊõÄÍºåµÞÅ¹¡¢ÀîÀ¾ºåµÞÅ¹¡¢ÀéÎ¤ºåµÞÅ¹¡¢¹âÄÐºåµÞÅ¹¡¢ºå¿ÀÇßÅÄÅ¹¡¢Âçºå¹âÅç²°Å¹¡¢Äá¶¶Å¹¡¢µþºå¼é¸ýÅ¹¡¢¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹¡¢¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ýÅ¹¡Ë¡¢Ã¸Ï©²°¤Î¤ª¤â¤¦¤Ä¤Ü¡Ê¿À¸Í¶õ¹ÁÅ¹¡¢TOTTEI KOBEÅ¹¡Ë
¿ôÎÌÀ©¸Â ÅöÌÌ¡¢°ì²ó¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢1¸Ä¤Þ¤Ç¡£
·èºÑÊýË¡ ¤ª¼õ¼è¤êÅöÆü¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£·èºÑÊýË¡¤Ï³ÆÅ¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¡Ê1¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢WEB¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Ä¾±ÄÅ¹Å¹Æ¬¤äÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢°ìÀÚ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãí°ÕÅÀ¡Ê2¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¡¢¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼õÃíÈÖ¹æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¾¦ÉÊ³ÎÊÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°ÕÅÀ¡Ê3¡ËºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä³Æ¼ïSNS¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¤äÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¼õ¼è¤ê»þ¤ÎÃí°Õ ¼õÃí»þ¡¢¤ª¼õ¼è¤ê»þ´Ö¤Î»ØÄê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸«¹þ¤ß»þ´Ö¤ÎÇÄ°®¤Î¤¿¤á¤ËÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢³«Å¹¤«¤éÊÄÅ¹1»þ´ÖÁ°¤Î¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¼õ¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ¤ß¸å¤Î¤ª¼õ¼è¤ê»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤´Ï¢ÍíÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Ã¢¤·¡¢ÊÄÅ¹1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¼õ¼è¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ßÅ¹ÊÞ¤ËÄ¾ÀÜ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÄÅ¹1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤´Ï¢Íí¤Ê¤¯¤ª°ú¤¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¡¡¢¨9·î24Æü13»þ»þÅÀ
¼õÉÕ³«»ÏÆü»þ¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë ¸áÁ°11»þ¤è¤ê
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á26Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨Æü¡¹¸ÂÄê¿ô¤¢¤ê¡£Æü¡¹¡¢¸áÁ°11»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡£
¤ªÆÏ¤±²ÄÇ½Æü¡¡¤ª¿½¹þ¤ßÆü¤Î¡¢4Æü¸å¡Á7Æü¸å¤ò»ØÄê²ÄÇ½¡£
¤ªÆÏ¤±ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢
¡Ú´ØÅì¡ÛÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦·²ÇÏ¸©¡¦ÆÊÌÚ¸©¡¦°ñ¾ë¸©¡¡Á÷ÎÁ¡§ÀÇ¹þ1300±ß
¡Ú¹Ã¿®±Û¡Û»³Íü¸©¡¦Ä¹Ìî¸©¡¦¿·³ã¸©¡¡Á÷ÎÁ¡§ÀÇ¹þ1300±ß
¡ÚËÌÎ¦¡ÛÊ¡°æ¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦ÉÙ»³¸©¡¡Á÷ÎÁ¡§ÀÇ¹þ1200±ß
¡ÚÅì³¤¡Û°¦ÃÎ¸©¡¦ÀÅ²¬¸©¡¦´ôÉì¸©¡¡Á÷ÎÁ¡§ÀÇ¹þ1200±ß
¡Ú¶áµ¦¡ÛÊ¼¸Ë¸©¡¦ÂçºåÉÜ¡¦µþÅÔÉÜ¡¦ÆàÎÉ¸©¡¦¼¢²ì¸©¡¦ÏÂ²Î»³¸©¡¦»°½Å¸©¡¡Á÷ÎÁ¡§ÀÇ¹þ1200±ß
¡ÚÃæ¹ñ¡Û²¬»³¸©¡¦¹Åç¸©¡¦»³¸ý¸©¡¦Åçº¬¸©¡¦Ä»¼è¸©¡¡Á÷ÎÁ¡§ÀÇ¹þ1200±ß
¡Ú»Í¹ñ¡ÛÆÁÅç¸©¡¦¹áÀî¸©¡¦°¦É²¸©¡¦¹âÃÎ¸©¡¡Á÷ÎÁ¡§ÀÇ¹þ1200±ß
¡Ú¶å½£¡ÛÊ¡²¬¸©¡¡Á÷ÎÁ¡§ÀÇ¹þ1300±ß
¢¨Âå°ú¤¼ê¿ôÎÁ¤ÏÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤â¡¢°ìÉôÎ¥ÅçÅù¡¢ÍâÆüÃæ¤ËÅþÃå¤·¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ï¼õÉÕÉÔ²Ä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¤Î¤´ÃíÊ¸¤â¥·¥¹¥Æ¥à¾å²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õÃíÂÐ¾Ý³°¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿ôÎÌÀ©¸Â¡¡ÅöÌÌ¡¢°ì²ó¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢1¸Ä¤Þ¤Ç¡£
·èºÑÊýË¡¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢Âå¶â°ú´¹
Ãí°ÕÅÀ¡Ê1¡Ë ¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¡¢¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼õÃíÈÖ¹æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¾¦ÉÊ³ÎÊÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°ÕÅÀ¡Ê2¡ËºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä³Æ¼ïSNS¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¤äÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
