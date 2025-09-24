タレントで歌手の北山宏光（40）がブルガリア友好親善大使に任命された。24日、東京・代々木にある同国大使館公邸にて任命式が行われた。日本における初めての大使就任に「お互いの国が笑顔であふれるようなを活動していきたい」と襟を正した。

バルカン半島中央部に位置し、国土は北海道ほどの大きさ。3分の1が山岳地帯で豊かな自然が多く、歴史的建造物や遺産が多数存在する。1909年から日本と同国の友好関係が始まり、100年以上の歴史がある。今年5月には両国関係を「戦略的パートナーシップ」へと格上げした。IT分野での交流が盛んだ。

今後は文化、芸術の交流が期待される。北山はその重要な架け橋として期待される。同国特命全権大使のマリエタ・アラバジエヴァ氏は「アーティストとして長年にわたりエンターテインメントの分野で活躍されている。その存在はブルガリアの文化や魅力を日本に紹介し、両国をつなぐうえで大変心強い」と期待した。北山は「大変光栄。実際にブルガリアを訪れて感じた街の美しさや自然の雄大さなどを伝えるとともに、エンタメを通じて両国をつなぐ架け橋になれたら」と意気込む。

式には日本側からは自民党の菅義偉副総裁（76）や稲田朋美衆院議員（66）らが出席した。