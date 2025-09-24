元衆院議員の宮崎謙介氏（44）が、23日配信のYouTubeチャンネル「楽待チャンネル」に出演し、石破内閣を教訓にした自民党総裁選（10月4日投開票）の立候補者へ大胆なリクエストを口にした。

収録は22日に行われた。今月7日に辞意を表明した石破茂首相は、党内野党と呼ばれ、身内の不正にも目を光らせる正義感、信念を貫く姿勢から、国民人気も高かった。一方で、党内人気は低く、仲間も少なかったと指摘され、在任中は閣僚人事、党役員人事にも難儀した。

そんな石破氏が、右腕役の党幹事長に選んだのが森山裕氏だった。しかし、結果的には独自色を出すことはできず、1年で退陣を余儀なくされることになった。こうした経緯を受け、宮崎氏は「考えにくいことだと思うんですけど」と前置きし、ある提案を口にした。

「石破内閣からの学びとして、石破さんは皆さんが応援されたじゃないですか？でも幹事長に森山さんが来たじゃないですか。いやいや、森山さんは期待していなかったという人はたくさんいるはずなんですよ」。さらに「森山さんと石破さんの相性が良くなくて、結果、森山さんが全部やっちゃって、石破さんがかわいそうだったと思っている石破ファンも多いはず」と述べた。

その上で「ちょっと考えにくいけど、総裁選挙の中で、自分が考える党三役がどうだとか、少なくとも幹事長は誰にしようかというくらい言った方がいいんじゃないか」と提案。進行役のジャーナリスト須田慎一郎氏は「凄くよく分かる」とうなずいていた。

すると、自民党元幹事長の石原伸晃氏は、何かを配るジェスチャーをしつつ、「“やってくれたら幹事長だよ”…って、切符を出すんですよ。“あなた政調会長”とか。3枚くらい出していると思いますよ」とひそひそ声でぶっちゃけ、笑いを誘っていた。