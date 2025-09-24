SNSで話題になっているのは、保護猫のすずりちゃん。すっぽりと飼い主さんの腕に収まりながら眠る姿が「えびふらいそっくり！」と注目を集めています。投稿は230万回以上再生され、12万件を超えるいいねが寄せられました。

【写真：「可愛すぎて気絶した」すやすやと眠る子猫を見たら…】

まるでエビフライ！？

Xアカウント「すずり」に投稿されたのは、子猫のすずりちゃんが飼い主さんの腕の中ですやすや眠っている姿です。

仰向けで眠っている小さな体は緩やかに右カーブを描いており、まるでパン粉をまとった“エビフライ”のよう。

特に後ろ脚が、エビフライの尻尾そっくりで、見ているだけで笑顔になってしまいます。

この姿にコメント欄は「まだ揚げる前のパン粉の色」「ブラックタイガーのえびふらい」「かわいすぎて気絶」といった声があふれています。

個性的で甘えん坊な保護猫ちゃん

すずりちゃんは保護猫の女の子。普段はちょっぴり怖がりですが、なでなでを求めて家中を駆け回る甘えん坊な一面もあるそう。

また、毎朝4時半になると「にゃーん」と鳴きながら頬をちょんちょんとしてくるのだとか。それでも起きなければ、最終手段として爪で鼻や目をツンツンして起こしてくれるそうです。

Xアカウント「すずり」には、今回紹介した以外にも子猫時代のすずりちゃんの姿や、美しく成長した現在の姿が多く投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「すずり」さま

執筆：かなぽん

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。