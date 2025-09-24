猫に『おいで』と声をかけた飼い主さん。自分を呼ぶ声に気づいた猫は、嬉しくなったのか、独特な行動を取った後に、飼い主さんに向かって駆け寄ってきたのだとか。動画は1.4万回以上も再生され、「呼ばれたことがうれしかったんだね」「走り方が可愛い。嬉しそうだねえ。良かったねぇ」とのコメントが集まっています。

【動画：少し離れたところにいた猫に『おいで』と声をかけたら…】

おいでと呼ばれた猫が取った行動

Instagramアカウント「保護猫チャロとの暮らし」さまに登場した、白と黒のはっきりとした柄が特徴的な保護猫のチャロくん。2025年4月生まれで、同年の7月に、飼い主さんのところにやってきたのだとか。

この日飼い主さんは、少し離れたところにいるチャロくんに、『おいで』と声をかけたのだそう。するとチャロくんは、嬉しくなったのか、なぜかその場でくるりと一回転したとのこと。

ダッシュで飼い主さんの元へ

その後、チャロくんは飼い主さんの方に猛ダッシュで向かってきたのだとか。フローリングに足を取られてしまうようで、つるつると滑りながらも、全力で走っていたのだそう。

走っていた勢いはそのままに、ソファの上に飛び乗ったチャロくん。飼い主さんにぶつからないように上手に止まることができました。そのままソファの横にいた飼い主さんに、甘えるように頭を擦りつけてきたのだとか。

チャロくんが家族になるまで

「保護猫チャロとの暮らし」さまには、チャロくんがトライアルで飼い主さんの家に来てからの日常の記録がたくさん投稿されています。チャロくんは甘えん坊で、いたずら好きなやんちゃな性格なのだとか。

ボール遊びが大好きで、飼い主さんがボールを投げてやると、走って咥えて戻ってくるとのこと。その姿はまるで、犬が遊んでいるよう。たくさん身体を動かして、元気に大きくなってくださいね。

飼い主さんに呼ばれて、嬉しそうに走るチャロくんの姿は、Instagramで1.4万回以上も再生され、「いっぱい愛情貰うんだぞ」「台所用のマットや長めのマットを敷いてあげると走りやすいし、猫ちゃんの体に負担がかからなくていいかもですよ。でも、滑りながら走ってくるのも可愛いですもんね」「ハイソックス猫ちゃんかわいい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「保護猫チャロとの暮らし」さまには、チャロくんが元気に遊ぶ姿や、飼い主さんに甘える様子がたくさん投稿されています。ぜひ成長を見守ってあげてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護猫チャロとの暮らし」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。