Snow Man向井康二、大物俳優から「マジで涙が出ました」と絶賛受け熱いハグ 撮影でギター猛練習【（LOVE SONG）】
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の森崎ウィン、Snow Manの向井康二が9月24日、都内にて行われた映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）ジャパンプレミアに、共演の及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督とともに登壇した。向井が共演者から絶賛される一幕があった。
【写真】向井康二を絶賛した大物俳優
劇中のライブシーンに向けて練習を積み重ねていたという向井は「本当に大事なシーンになるので。それ以上に心を込めてやらないと映画が崩れるシーンだった。でも悔いはないですね。全部出し切ったシーンになってると思います」と自信をのぞかせた。
すると、森崎からも「普通なかなか生で歌わないんですけど、康ちゃんは1日中生で歌ってた」と暴露。これに、及川も「だから言ったんですよ。もうこれテストなんだから、そんな本気で歌わなくていいって。何回も言ってるのに、何回も本気で歌う」としつつ「実際客席にいた私はマジで涙が出ました」と絶賛の言葉を贈った。すると向井は「嬉しいです」と及川に近づき、2人は熱いハグを交わした。
さらに、終盤では、森崎と向井が一度捌けたかと思いきや、タイ名物・トゥクトゥクと共に再登場する一幕も。“異例尽くし”の演出でファンを楽しませた。
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ監督がメガホンをとった本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”となる。バンコクへの海外勤務を命じられた真⾯⽬すぎる研究員・ソウタを森崎、ソウタの初恋の⼈であり、バンコクでカメラマンをしながら⾳楽活動を続けているカイを向井が演じる。（modelpress編集部）
