《シェフ監修》クオリティ高ッッ！（驚）【ファミマ】ティータイムがシャレる♡「新作スイーツ」

【ファミリーマート】で2024年10月に第1弾を販売した安食雄二シェフ監修のシリーズに、待望の第2弾が登場しました！ 約1年ぶりとなる第2弾では、前回よりもさらに幅広いラインナップのスイーツが楽しめるように。そこで今回は、クオリティの高さに驚く「新作スイーツ」を紹介します。

メロンパンがここまでおしゃれに！？

第1弾で大人気だったスイーツパンから、今回は3種類の新商品が登場しています。「キャラメルバニラメロンパン」は、キャラメル風味のパンに塩キャラメルソースとバニラホイップをサンドした、贅沢感が特徴。表面のビスケット生地に練り込まれたキャンディングアーモンドが、食感のアクセントになっています。

香り豊かな紅茶と一緒に味わって

2つ目のスイーツパンは、「アールグレイクロワッサン（ショコラオレンジ）」。クロワッサン生地にサンドされたアールグレイ風味のチョコクリームとオレンジマーマレードは、まるでショコラオランジュを食べているような味わい。紅茶をお供に選べば、クロワッサンに練り込まれた茶葉の香りをより一層感じられそうです。

お茶請けにもぴったりな上品さ

第1弾ではスイーツパンのみでしたが、今回は焼き菓子もラインナップに仲間入り。「シナモン香るショコラクッキー」は、シナモンショコラクッキーの生地でチョコを包んである点としっかり効かせたシナモンがポイントです。実食した@pan.oyatsuさんも「メロンパン同様かなりクオリティの高い商品でした◎」と大絶賛しています。

お店の味をオリジナルレシピで再現

安食雄二シェフのパティスリーの看板商品「安食ロール」のレシピをもとにした「ファミリーマートオリジナル 安食ロール」。@sujiemonさんも「コンビニスイーツと思えないクオリティです」と驚く理由は、スポンジのきめ細やかさやミルクの風味豊かなホイップクリームのコクや甘みのよう。

今回もコンビニスイーツとは思えないクオリティを体験できる【ファミリーマート】の「新作スイーツ」。焼き菓子と「安食ロール」は、どちらも数量限定なので店内で見かけたら迷わず手に取って！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる