グラビアアイドルの沢美沙樹（18）が、22日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）の表紙・巻頭ページに登場。グラビア界のニューヒロインが“カノジョ感”満載のグラビアを披露した。



【写真】海辺に降臨！桁違いのプロポーション、驚異の18歳

海沿いのしゃれた邸宅を舞台に、満面の笑みからシリアスな表情まで、まるで2人きりでいるかのような雰囲気。特に海辺やプールでのカットは鮮烈で、圧巻のプロポーションを見せている。



沢は2006年10月18日生まれ、東京都出身。高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出され、雑誌のグラビアページを席巻中。「FLASH」では今年3月25日発売号で初めて表紙を飾った。



自身のインスタグラムでは「初めての出演から表紙をさせていただいて、、とても思い出深い、人生の1ページになってくれた、してくれた、そんな雑誌さんです！」と紹介。「前回の掲載と見比べるのもよし！久々の沢を堪能するもよし、それぞれの楽しみ方をしてもらえたら嬉しいです！」とアピールした。



同号には西村歩乃果、古畑奈和、相川暖花、さかいゆりや、水瀬陽菜乃なども登場している。



