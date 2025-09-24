天木じゅん、ピラティスで引き締まった美ボディに反響　※「天木じゅん」インスタグラム

　グラビアアイドルや俳優としても活躍する天木じゅんが、24日までにインスタグラムを更新。ピラティスで引き締まった美ボディに絶賛の声が集まっている。

　インスタグラムでピラティスを頑張る姿を公開している天木は「pilates　今日も50分のLessonでウエストが爆引き締まり　お尻、うらもも、ふくらはぎまでぎゅっと内側に引っ張られてる　一レッスン終わったら、人が変わったように整った姿勢で線が細くすーっと歩けるようになるの　不思議〜　1ヶ月体重、筋量Keepできてるよ」とつづり、引き締まった美しい身体を写したソロショットなどを公開。グラマーでありながらウエストや足がほっそりとしており、見とれるほど美しいスタイルをしている。

　ファンも彼女のスタイルに魅了され「世界一可愛い」「じゅんちゃんしか勝たん」「健康的に美しく痩せられましたね」などの声を上げていた。

天木じゅん（あまき じゅん）
1995年10月16日生まれ。兵庫県出身。アイドルグループ「仮面女子」のメンバーとして活躍。2015年にグループを卒業。グラビアアイドルとしての活動と並行して女優業にも進出。映画やテレビドラマにも出演中。

