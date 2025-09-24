千原ジュニア、ボクシング元世界王者とばったり 豪華すぎる3ショットに「オフの時はお顔全然ちがいますね」の声
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、24日までに自身のインスタグラムを更新。ボクシング元世界王者と偶然遭遇したことを明かし写真を公開した。
【写真】千原ジュニアとボクシング元世界王者の3ショット
たびたび有名人と遭遇することでネットでは話題になるジュニア。今回の投稿では「焼鳥屋さんでばったり元チャンプと名トレーナー！ 喋り過ぎてしまいました！ ありがとうございました！」とコメントし、元IBF世界バンタム級王者・西田凌佑と、六島ボクシングジムの武市晃輔トレーナーと並んだ3ショットをアップした。
またしても有名人と遭遇したジュニアの投稿にファンからは「西田さん、オフの時はお顔全然ちがいますね」などの声や、多数の「いいね！」が送られている。
引用：「千原ジュニア」インスタグラム（@chihara_jr）
