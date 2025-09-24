お笑いタレントの横澤夏子が２４日、自身のＳＮＳを更新。娘と一緒に、タレント・若槻千夏が手がけるキャラクター「クマタン」とサンリオがコラボした展示会を訪れた様子を公開した。

２０１７年７月に１歳年上の会社員と結婚し、２０年２月に長女、２１年１０月に次女、２３年６月に三女の出産を発表。年齢の近い３人の娘を育てている横澤。

この日は自身のインスタグラムに「春菜さんとしーちゃんと展示会に行ってきましたーーー」と記し、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜、モデルでタレントの佐藤栞里、若槻とのショットなどを投稿。

「かわいいだらけの空間！けろっぴグッズを増やしてくれた若槻千夏さんには頭が上がりません けろっぴかわいいーーーー！！！！！ ぺこちゃんにもキティちゃんにも会えてしーちゃんと春菜さんにも遊んでもらって長女と三女も大喜びの会でした」とつづった。

この投稿には「私の好きな芸能人の方々がいっぱい」「こんなに勢揃いしていたら、目立ちそうだな〜 お会いしてみたい」「子供達のパパかと思いきや春菜さん」「角野卓造さんいます？」などのコメントが寄せられた。