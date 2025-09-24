俳優の佐藤浩市（64）が24日に都内で行われた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治、10月31日公開）の完成披露試写会に出席。主演の吉永小百合（80）の現場でのあり方を明かした。

日本を代表する偉大な女性登山家・田部井淳子の実話をもとにした同作。エベレスト女性初登頂から、晩年の闘病、余命宣告を受けながらも亡くなる直前まで山に登り続けた勇壮な生涯を描く同作。佐藤は純子を支える夫・正明を演じた。

「正直、驚いた」という吉永との夫婦役。役づくりのため、現場でも「お母さんと呼んでもよろしいですか」と提案すると、吉永からは予想外の返答が。「“私は子供がいないので”とご冗談で。それで、撮影中も当然“お父さん”“お母さん”と呼ぶことができて、とても安心させていただきました」。何気ない気配りに何度も救われたようだ。

吉永の現場での振る舞いには感銘を受けた。「常に現場で疲れた顔を一切しない。多少しんどい撮影ではあったと思うんだけど、吉永さん、一切そういうことおっしゃらないんですよ」。弱音を吐かない吉永を前にして「ちょっと若い僕らが“ああ疲れた”なんて言えないじゃないですか」と本音。「僕、現場で口に出すタイプなんで…。吉永さんは、一切そういうことおっしゃらない、すっとしていらっしゃる。素晴らしい」とうなった。