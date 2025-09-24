「何とも言えない表情で」逆走に気づき曲がる車　赤信号で正しい車線に　あわやバスと接触…危険なバイク　静岡・長野・和歌山

静岡・伊東市の交差点で目撃された、目を疑う危険な場面。

画面右奥、多くの車が行き交う中、1台の黒い車が逆向きに走行していたのです。

それに気が付いた白い車が慌ててスピードを緩め、よける様子も。

目撃者は「理解が追いつかなかった…。（ドライバーは）慌てた様子がなく、なんとも言えない表情をしていた」と話します。

目撃者によりますと、逆走車を運転していたのは50代から60代くらいの女性だったといいます。

その後、車は交差点を右折し、Uターンをすると走り去ったといいます。

危険な瞬間は長野市でも目撃されました。

目撃者が信号待ちをしていると、突然目の前に現れた逆走車。

するとその直後、逆走していることに気付いたのか、赤信号の交差点に進入したのです。

そして、正しい車線に戻り、走り去っていきました。

目撃者：

逆走しているなって気づいたなら、より危ない行動なので、赤信号無視していくとかはやめてほしい。

一方、和歌山市では、イエローカットで目撃者を追い抜くと、逆走状態でバイクが走っていたのです。

右折しようとしていたバスと、あわや衝突しそうになる場面も。

目撃者：

「あ！ぶつかる！！」と思いました。バイクで事故したら大けがしますし、交通ルールを守って欲しいです。