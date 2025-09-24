俳優で歌手の北山宏光（40）が24日、東京・渋谷区のブルガリア大使公邸で、「ブリガリア友好親善大使」就任式に出席した。日本人として初。

特命全権大使マリエタ・アラバジエヴァ氏から任命証と記念品が授与されると笑顔を浮かべた。その後、「大変光栄な役割を務めさせていただくことになりました」とあいさつした。

今年9月には同国を訪問。「実際にブルガリアを訪れた際、自然の雄大さや美しい街並み、そして人々の温かさに触れ、心から魅了されたことを今でも鮮明に覚えています」と振り返った。また、「歴史や文化が深く、食文化や伝統音楽、舞踊など、多くの素晴らしい魅力にあふれていました」と続けた。現地の学生とも交流をはかり、「アニメやJ−POPにも興味を持っていました」と紹介した。

今後、友好親善大使として「自分が感じたブルガリアの素晴らしさを多くの方に伝えるとともに、エンターテインメントを通じて日本とブルガリアをつなぐ架け橋となって、お互いの国が笑顔であふれる活動をしていきたいと思っています」と胸を張った。

アラバジエヴァ氏は「北山さんはアーティストとして長年にわたりエンターテインメントの分野で活躍され、その発信力と温かな人柄によって幅広い世代から支持を集めていらっしゃいます」とし、「その存在は、ブルガリアの文化や魅力を日本に紹介し、両国をつなぐうえで大変心強いものです」とした。

また、「エンターテインメントは国境を越えて人々を結びつける力を持っています」と続け、「今回の任命を通じて、北山さんの活動がブルガリアの豊かな自然や歴史、そして文化を日本の皆さまにより身近に感じていただくきっかけとなり、両国の交流と相互理解が一層深まることを期待しています」と語った。