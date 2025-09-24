【ユニクロ】高橋愛も購入決定♪洗濯機で洗えるニット「スウェットみたい」

元モーニング娘。のメンバーで、現在は女優・ファッション誌のモデルとしても活躍しつつ、アパレルブランド「fukuu」のディレクターを務める高橋愛さん。そんな高橋さんが、自身のInstagramで、これからの季節に気になる『ユニクロ』のアイテムを紹介してくれました♪

投稿内で高橋さんが「洗える スウェットみたいに着られるニット」「これ、買う！」と購入決定していたニットがこちら！

◼︎ユニクロの洗えるニット

投稿内でアイテムの正式名称までは言及していませんでしたが、デザインなどからこちらが高橋さんが紹介されていたものに似ているようです。

ユニクロ / ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター 税込3,990円（公式サイトより）

ほどよいハリ感とストレッチ性のある編み地。スウェット感覚で着用できるニットです。

また、洗濯機で洗えるので気軽に着用できるのが嬉しいですね！

カラーはベーシックなグレーやブラックから、華やかなカラーまで揃った豊富な10色展開。

◼︎ニットの季節が待ち遠しい♪

高橋さんは「やっぱ、好きだな ユニクロさんの、にっと」と、普段から愛用している様子。

そして、「秋冬って やっぱワクワクする」と、ニットの季節が待ち遠しいとコメントしていました♪

