保護施設に入所した時からいつも一緒だったおばあちゃん犬と親友のわんちゃん。しかし、親友のわんちゃんが他界してしまい、おばあちゃん犬は寂しい日々を送ることに…。そんなおばあちゃん犬にある日訪れた、"とびきりの出来事"が反響を呼んでいます。

投稿には、「嬉しすぎてうるうるしちゃった」「なんだか涙が出てきました」と、感動の声が寄せられることに。その光景は再生回数13万回を突破し、たくさんの人に温かい気持ちを届けています。

【動画：両目が見えない高齢の保護犬に『長年寄り添った犬』が亡くなってしまい…1年後】

長年一緒に過ごしてきたはなこちゃんとタロウくん

Instagramアカウント『一般社団法人わんずふりー 譲渡困難犬のための保護施設』に投稿されたのは、高齢で目が見えないおばあちゃん犬のはなこちゃんに訪れた出会いの光景。はなこちゃんは、譲渡が難しいわんちゃんたちが集まる保護施設で暮らすわんちゃんで、タロウくんというとても仲良しなわんちゃんがいたのだそう。はなこちゃんとタロウくんは一緒に保護施設に入所し、それ以来ずっと寄り添っているほどの仲良しだったのだとか。

お散歩をする時も、空いた時間を過ごす時も、いつも一緒だったはなこちゃんとタロウくん。しかし、タロウくんは1年前に虹の橋を渡ることになってしまったのだとか。最愛の友人を亡くしてしまったはなこちゃんは、その日から寂しい日々を送ることとなってしまったのでした。

はなこちゃんの里親になりたいという申し出が…！

しかし、タロウくんが他界してから1年後、はなこちゃんにとても嬉しい知らせが舞い込むことに。それは…はなこちゃんを家族に迎え入れたいという里親さんが現れたこと！

高齢で目も見えないため、これまでなかなか里親さんが見つからなかったはなこちゃん。しかし、そんなはなこちゃんを大切に思ってくれる家族が現れたのでした。

しかも、里親さんのおうちには先住犬もいるため、はなこちゃんはひとりぼっちになる心配もありません。そんな素敵な出会いに、たくさんの人から祝福の声が寄せられることとなったのでした。

お空にいるタロウくんに見守られ、新しい家族の元へ

これまで新しい里親さんが見つからず、タロウくんと一緒に保護施設で暮らしてきたはなこちゃん。タロウくんとの思い出を胸に、はなこちゃんは新しい家族のもとで第二の人生を歩んでいくこととなります。

嬉しいことに、里親さん宅の先住犬とはすぐに打ち解け、問題なく一緒にお出かけもできたのだそう。

時には悲しい出来事と向かい合わなければいけないこともあるけれど、そのあとには嬉しいこともやってくるもの。そうして後ろを振り向かず、幸せな日々を過ごしてほしいと送り出されたはなこちゃん。そんなはなこちゃんの幸せを、きっとタロウくんもお空から祈ってくれていることでしょう。

この投稿には、「おめでとうございます、幸せにね」「元気に過ごしてくださいね」「タロウくん、お空から安心して見守っていると思います」と感動の声がいくつも寄せられることに。

Instagramアカウント『一般社団法人わんずふりー 譲渡困難犬のための保護施設』では、そんなさまざまな事情や過去を持つわんちゃんたちの、施設での日々が綴られています。

はなこちゃん、タロウくん、スタッフの皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「一般社団法人わんずふりー 譲渡困難犬のための保護施設」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。