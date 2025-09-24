X（旧Twitter）で話題になっているのは、ある日突然、柴犬の魅力に気付いてしまった赤ちゃんの姿。恐る恐る手を伸ばす様子は記事執筆時点で69万回を超えて表示されており、「触りたいよねｗ」「ソフトタッチで草」「遂に気が付きましたか」などのコメントの他、4250件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：0歳の赤ちゃんが『イスに座っている日本犬』に…魅力に気づいてしまった『可愛すぎる瞬間』】

柴犬の尻尾に引き寄せられて…

Xアカウント「@chachamaru0803」の投稿主さんは、ゆずちゃん、あんずちゃん、かりんちゃんという柴犬三姉妹と暮らしています。また、投稿主さんには、0歳の赤ちゃんもいるのだそう。この日、赤ちゃんはあるものに釘付けになっていました。

それは、柴犬の立派な巻尾！！椅子に座った柴犬さんの尻尾に目が止まり、その形の面白さに興味が湧いたのかもしれません。いつも一緒にいるはずですが、このときに初めて柴犬さんの尻尾の存在を認識したのでしょう。

ふわふわの感触に夢中に！？

赤ちゃんは、まるで惹きつけられるかのように、尻尾に手を伸ばしたそうです。そして、ふわっと軽くソフトタッチ…。毛先だけが手に触れ、極上のふわふわ感が楽しめたことでしょう。

その気持ちよさに夢中になってしまったのか、赤ちゃんは再び手を伸ばして尻尾を触っていたとか。その手付きはとっても優しく、大切な家族であることを既に認識しているかのようにも見えます…。

柴犬のチャームポイントのひとつである尻尾を知って、今まで以上に愛犬への愛が深まったことでしょうね♡

この投稿には、「触りたい部分だよね～」「国家毛密に触れてしまった」「日本犬って、どうしてこんなに人を惹きつけるんだろう」など、多くのコメントが寄せられています。

Xアカウント「@chachamaru0803」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。3姉妹の親である「茶々丸」くん、「りんご」ちゃんとの思い出の数々も…。気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@chachamaru0803」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。