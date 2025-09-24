9月19日にアップルの「iPhone17」が発売された。最新のiPhone17は16と比べて何が変わったのか。また、アップルに対しては近年「AI戦略は遅れている」という指摘もあるが、実態はどうなのか。ITジャーナリストの本田雅一氏に聞いた。

00:00 イントロ

01:08 本編開始

02:16 iPhone17は何が変わった？

12:00 アップルのAI戦略

16:12 規制当局との関係の行方

21:45 中国生産からシフトできる？

24:33 次のiPhoneはどう進化するのか

27:28 iPhone「一本足打法」の評価

本田 雅一（ほんだ・まさかず）

ITジャーナリスト

IT、モバイル、オーディオ＆ビジュアル、コンテンツビジネス、ネットワークサービス、インターネットカルチャー。テクノロジーとインターネットで結ばれたデジタルライフスタイル、および関連する技術や企業、市場動向について、知識欲の湧く分野全般をカバーするコラムニスト。Impress Watchがサービスインした電子雑誌『MAGon』を通じ、「本田雅一のモバイル通信リターンズ」を創刊。著書に『iCloudとクラウドメディアの夜明け』（ソフトバンク）、『これからスマートフォンが起こすこと。』（東洋経済新報社）

山田 俊浩（やまだ・としひろ）

東洋経済総編集長

※動画内のデータは収録時点（2025年9月19日）のものです。

