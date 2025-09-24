75歳以上の後期高齢者の医療費ですが、窓口負担を除いた約5割を税金から、約4割を現役世代が負担している構造となっています。2022年度から団塊の世代が後期高齢者となりはじめ、現役世代の負担が増加しています。



こうした中、2022年に、75歳以上で一定の所得がある人は、医療費の窓口負担が1割から2割に引き上げられました。



2割負担になった人を対象に負担を軽くする特別な措置が行われていましたが、9月いっぱいで終了します。医療現場からは、「受診控え」を心配する声もあがっています。





鹿児島市の長寿支援課を訪ねました。（鹿児島市すこやか長寿部長寿支援課・片平公成課長）「令和4年の10月に一定の所得がある方の窓口負担を2割に引き上げたことがあったが、その配慮措置が今月末で終わるため、こういった形になった」75歳以上の後期高齢者のうち、年収200万円以上の単身世帯や世帯年収が320万円以上の複数の世帯は、2022年から窓口負担が1割から2割へと引き上げられています。その負担を抑えるため、外来診療の窓口負担を1か月3000円までとする特別措置が設けられていました。しかし、この措置は3年間限定のもので、今月いっぱいで終了します。県内では4万557人、鹿児島市内では1万7605人が影響を受ける可能性があります。鹿児島市には、市民から心配の声が寄せられているといいます。（鹿児島市すこやか長寿部長寿支援課・片平公成課長）「受診率が高いような方であればひと月あたりにかかる費用負担が高くなるケースもありますので「負担が上がるんじゃないか」という不安のお声は数件でありますがいただいている」一方で、病院を受診している患者からはこんな声も。（92歳女性）「収入のある人とない人との差があることは私はいいと思う。それはあってしかるべき。高齢者が多くなるし若い人が少なくなって、若い人だけに負担をかけるわけにもいかない」多くの高齢者を診察している医師は、窓口での負担が増加することで受診を控える人が増えることを心配しています。（済生会鹿児島病院・久保園高明院長）「自己負担分が増えることで受診を控える方はいらっしゃると思います」特に症状が出にくい病気では注意が必要だと話します。（済生会鹿児島病院・久保園高明院長）「糖尿病、脂質異常症、コレスロールが高い人。薬を飲まなくても急には悪くならないので、そういう人たちが受診を控えてしまうということは懸念しております。医療費だけでなく食料品を筆頭にいろんなものが上がっている。そういう状況で医療費が上がるということは厳しい状況だが、自分の体は一番大切なので健康だけは守っていただけるように」医療費の変化に戸惑う声もありますが、変わらず健康を守る意識が大切になりそうです。