「ロッテ−西武」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

負ければ最下位確定となる状況の中、ロッテの木村優人投手が７回１死までパーフェクトの快投を見せたが、滝沢に初安打を浴びた。

立ち上がりから丁寧に緩急を織り交ぜながら西武打線を寄せ付けなかった木村。１人の走者も許さず、６回を打者１８人で片付けた。西武は六回の攻撃が始まる前に円陣を組んでミーティングを行ったが、付け入るスキを与えなかった。

打順が三回り目となった七回１死、滝沢に二遊間を破られ快挙はならなかった。それでも本拠地のスタンドから温かい拍手が送られた。

木村は２３年度ドラフト３位で入団。高卒２年目の今季は２１試合に登板し、２勝２敗、防御率３・８１の成績を残している。６月１７日の阪神戦（甲子園）で先発に転向。以降は中１０日以上開けて投げていたが、今回が初の中７日の登板。ここ２試合は敗戦投手となっていただけに「自分の投球をすることを第一に考えて、前回悔しい思いをしているので、やり返す気持ちで頑張ります」と話していた。

木村は２０歳３カ月。完全試合達成となれば佐々木朗希の２０歳５カ月を更新する史上最年少記録だったが、あと８人で途絶えた。