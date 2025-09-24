8月の記録的な大雨から1か月半になります。甚大な被害が出た八代市興善寺町では今も復旧作業が続いています。

【写真を見る】地区を襲った土砂は “プール70個分” 大学生ボランティアなど50人が奔走「元気を置いていく」

記者「私の背丈をゆうに超え、丘のようになっているのは、すべて8月の大雨で発生した土砂です。これらを数百ｍ離れた工業団地の建設予定地に運び込む作業が進んでいます」

一日も早い生活再建へ。今日（24日）、土砂を工業団地の建設予定地に運び込み、仮置きする作業が始まりました。

土砂はプール70個分

8月の大雨直後の八代市興善寺町です。土砂は家屋や車を飲み込み、甚大な被害をもたらしました。

住人「ドンドンドコドコンと。最初誰かドア叩いているのかなと。そしたら岩でした。もう住めない」

興善寺町を含む周辺の地域に流れてきた土砂は、約3万㎥、一般的な25ｍプールにして約70個分にのぼるとみられます。土砂の撤去は少しずつ進んでいますが、置き場が少ないのが現状です。

そのため、土砂は工業団地の建設予定地に運び込まれ、盛り土として活用されることになりました。

ただ、興善寺町は大雨から1か月半経っても復旧にはほど遠い状況です。

大学生たち50人がボランティア

記者「土砂の搬入場所から車で2分ほどの住宅地です。家の中に土砂が残っていて、まだ人が住める状態ではない住宅がいくつも並んでいます。この一帯で活動しているのがボランティアの大学生たちです」

24日朝に熊本入りしたのは、大学生を中心としたボランティア団体の約50人。30度を超える暑さの中、復旧作業にあたっていました。

大学生ボランティア「床下の水を含んだ泥をスコップで出す作業をずっとしていました。困っている人がいると聞いて、少しでも力になれたらと思って活動しています」

この住宅では、ボランティアが2人がかりで畳を運び出していました。

若い力が活躍していますが、まだまだ人手は足りないということです。

大学生ボランティア「僕らの団体から50人来ているんですけど、それでも全然まだ人手が足りなくて進まない。もっともっと多くの人が必要だと感じています」

大学生ボランティア「僕たち学生にできることは元気を置いていくこと。とりあえず声出して元気いっぱい、汗だくで張り切ってます」