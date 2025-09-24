リング中央で突如繰り出された“禁断の共演”。美しいプロポーションを誇る2人の女子レスラーによるインパクトある大技でシンクロ。マットを打つたびに強調される2つの”美ヒップ”が会場をどよめかせた。

【映像】美女レスラー、2人揃って“お尻で餅つき”を披露

WWEの第3ブランドNXTの公式Xアカウントが投稿した9月16日（日本時間17日）のビッグイベント「NXT Homecoming」のハイライト動画が、ファンの間で大反響を呼んでいる。

イベント名の通り、この日はNXTに縁のある「RAW」「SmackDown」のメインロースターたちも古巣の育成ブランド”NXT”に帰郷し多数参戦。6人タッグ戦では「RAW」代表のリア・リプリー＆ステファニー・バッケル＆ライラ・ヴァルキュリアが、NXTのヒールユニット”フェイタル・インフルエンス”（ジェイシー・ジェイン＆ファロン・ヘンリー＆ジャズミン・ニックス）と激突。その中で飛び出したのが、リアとステファニーによる“デビルズ・キス”の共演だった。

リング中央で合図を交わした2人は、ステファニーが得意とするヘッドシザース反転式の「デビルズ・キス」を連続で披露。技の度にステファニーのトレードマークである“美尻”が浮き上がる「お尻お餅つき」ムーブは圧巻で、同じく美ヒップの持ち主リアも呼応するように相手をマットへ叩きつけ、会場を大いに沸かせた。

今回の試合は「過去のNXT王者と現王者が交わる」構図そのものに話題性があったが、特に“ダブル・デビルズ・キス”のインパクトは絶大。SNSでは「ダブル・デビルズ・キス！」と興奮気味の投稿や、「彼女たちは最高のタッグになる」といった期待の声が続出。さらに「最高のリア、私はあなたが大好きです！」といった熱烈な支持も寄せられた。

そして直後の「レッスルパルーザ」では、ステファニーがイヨ・スカイとの女子世界王座決定戦を制し初戴冠。今回のタッグ共演で息の合った姿を見せたリアとステファニーだが、今後は女子世界王座を巡って避けられないライバル関係に突入することになるだろう。

