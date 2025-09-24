主に日本のプロ野球(NPB)入りを目指す選手たちがプレーする独立リーグは、全国に6つあります。

【写真を見る】独立リーグ日本一に挑むサラマンダーズ 元は銀行員や体育教師 それぞれの「野球を続ける理由」

・北海道フロンティアリーグ

・ルートインBCリーグ

・日本海リーグ

・さわかみ関西独立リーグ

・四国アイランドリーグplus

・九州アジアリーグ

この中で、九州アジアリーグに属する火の国サラマンダーズは、今シーズン約60試合を戦い、優勝しました。

そして、サラマンダーズは、あさって(26日)から「グランドチャンピオンシップ」という、各リーグの優勝チームが集まり独立リーグの日本一を決める大会に挑みます。

チームのメンバーは異色揃い

火の国サラマンダーズの多くの選手はアルバイトなどで生計を立てています。厳しい環境でも選手たちが野球を続ける理由はどこにあるのでしょうか？

8月、2年ぶり4度目のリーグ優勝を果たした火の国サラマンダーズですが、今年の選手は異色の経歴揃いです。

上位打線を担う古屋選手と薗選手は「元会社員」です。

元 不動産会社の営業 古屋旺星選手「去年はボールやバットは一切触っていない」

元 銀行員 薗佑海選手「心のどこかでまだ野球ができるんじゃないかと思い、体が動く限り（NPBに）挑戦してみようと思って」

高校時代は合同チーム だからこそ

副キャプテンの真兵選手は高校時代が「異色」です。

合同チーム出身 真兵選手「部員が4～5人しかいなかったので合同チームでプレーしていました」

合同チームだからこそ磨かれた武器があります。

合同チーム出身 真兵選手「高校時代に色んなポジションを守らないといけないチーム状況だったので、ショートからピッチャー行って状況によってはキャッチャーも」

そのユーティリティ性を生かし、チームでも全てのポジションをこなします。

大学時代の空白 その時、何が・・・

そして今シーズン、ファンが選ぶ人気投票で1位に輝いた舘野朝陽投手は「元 高校の体育教師」です。安定した職を横に置いた理由は、大学時代の空白を埋めるためです。

元 体育教師 舘野朝陽投手「大学1年生の時にリンパの病気で2か月間入院して、野球は厳しいと医師から言われて、野球部を辞めたときにはなんでできないんだろうという思いから野球を嫌いになった」

しかし、高校生に指導する中で再び野球への思いが湧きあがりました。

そんな舘野投手には、もう一つの顔があります。

ファストフード店の店員です。

野球ができない、その頃から、舘野投手はアルバイトに没頭しました。その結果・・・

舘野朝陽投手「商品のクオリティ・接客・店内の清掃などを競うコンテストでモスバーガーから表彰された」

「お待たせいたしました モスバーガーがおひとつです」

これが舘野投手が作ったハンバーガーです。

舘野朝陽投手「一口目に、このハンバーガー大きいなとか、見栄えがいいなと思ってもらうことが一番なので、全ての具材を適量かつ適切な配置で作るように心がけていて、あとは使っている食材も全部見せたい」

「お客様ファースト」でアルバイトに取り組んだ舘野投手は、野球でもNo.1を目指します。

舘野朝陽投手「入れ替わりの激しい独立リーグなので、このメンバーで日本一をとって最後みんなで笑って終わりたいので全力を尽くして頑張りたい」

不動の四番 バットを振る理由

チームの不動の四番は松山佳暉選手です。松山選手は去年7月に突然、24歳の弟を亡くしました。

松山佳暉選手「てんかんで弟が亡くなるなんて思ってもいなかったので、何が起こったのか自分の中で整理がつかなかった」

松山選手が野球を続ける理由は「家族のため」です。

松山佳暉選手「両親が自分が見てわかるくらい元気がなかったので、両親を元気づけるような良い姿を見せられたらなと思って」

去年までの3シーズンでわずか3本だったホームランが、今シーズンは10本に。打点王のタイトルも獲得しました。

松山選手は、この活躍は弟のおかげだといいます。

松山佳暉選手「今日はトレーニングしたくないなとか、いつもやっていることがしんどいなと思うこともあるけど、ここで妥協したらだめだ、もう一回頑張ろうと弟が自分を奮い立たせてくれる」

いつも弟の存在をそばに感じています。

松山佳暉選手「試合の前とか気合を入れるタイミングで、見とってくれな、打たせてくれと話す」

優勝が決まった試合でもホームランを放った松山選手。ベースを回りながら、球場に駆けつけた両親や、空から見守る弟にその姿を見せつけたといいます。

松山佳暉選手「家族が一番のファンのように応援してくれているのでもっと活躍している姿を見せたい」

家族にもっと良い姿を

そのひと振りでチームを日本一に導きます。