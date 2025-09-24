LGの軽量モバイルPC「gram」14型モデル、Windows 10からの買い替えを見据えた新製品
LGエレクトロニクス・ジャパンは9月24日、モバイルノートPC「LG gram」の14型モデル「LG gram 14」シリーズに新モデル3機種を追加した。9月下旬から順次発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は180,000円前後から。
左から14Z90S-GD87J、14Z90S-GA55J、14Z90RU-GA52J
「LG gram 14」は取り回しのよさが特徴の14型モバイルPCシリーズ。2025年10月14日にWindows 10の延長サポート終了を控え、買い替え先となる新モデルを投入する。
ラインナップはCore Ultra 7 155H搭載の「14Z90S-GD87J」（店頭予想価格220,000円前後）、Core Ultra 5 125H搭載の「14Z90S-GA55J」（同200,000円前後）、Core Ultra 5 1334U搭載の14Z90RU-GA52J」（同200,000円前後）の3機種。
最上位の14Z90S-GD87Jでは16コア22スレッドのIntel Core Ultra 7 155Hプロセッサや1TB SSD、32GBメモリを搭載し、負荷の高い作業に対応。またベースモデルの14Z90RU-GA52Jは14型ながら1kgを切る999gの重さで、厚みは16.8mmを実現した。バッテリーは3機種とも72Wh容量を備え、動画再生時で13時間〜14時間稼働する（JEITA 3.0）。
ディスプレイはアスペクト比16：10の14型IPS液晶で、解像度はWUXGA（1,920×1,200ドット）、色域はDCI-P3を99％カバーする。筐体は米国防総省の調達基準MIL-STD-810Hに準拠した7項目のテストをクリアしている。
構成例として最上位モデル14Z90S-GD87Jの主な仕様は下記の通り。
OS：Windows 11 Home
CPU：Intel Core Ultra 7 155H
メモリ：32GB
ストレージ：1TB SSD
グラフィックス：Intel Arcグラフィックス
光学ドライブ：―
ディスプレイ：14型（1,920×1,200ドット）IPS液晶
通信：Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6E
インタフェース：HDMI×1、Thunderbolt 4×1、USB Type-C×1、USB Type-A×2、ステレオミニジャック×1など
生体認証：顔認証
サイズ：312×214.3×16.9mm
重さ：1,120g
バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：動画再生時で14時間、アイドル時で31時間
カラー：エッセンスホワイト
