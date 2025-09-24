Ray㋲たちの選りすぐりの1冊♡ “読書の秋”にぴったりな「推薦図書」4選

読書の秋っていうけど、どんな本を読んだらいいかわからない...。そこで今回は、Ray㋲の加藤ナナ、中村里帆、村瀬紗英、乃木坂46・金川紗耶による推薦図書をご紹介します。インテリアにもぴったりなアートブックから、韓国小説など...。Ray㋲たちおすすめの1冊をぜひ参考にしてね♡

Ray model clip vol.79 テーマ：「Ray㋲図書館」 読書の秋ということでRayモデルたちの推薦図書をご紹介。 選りすぐりの4冊があれば長ーい秋の夜も退屈しないはず♡

Check! 加藤ナナ ＃アートブック『Girls』＃お部屋にも飾れる可愛さ♡ 「大好きなブランドHONEY MI HONEYさんのアートブック『Girls』。お部屋のインテリアとして飾っています。甘く、素敵な世界観が詰まっていて芸術の秋にピッタリ」

Check! 中村里帆 ＃『おーい竜馬』＃漫画で学ぶ歴史もアリ！ 「高知出身なのに坂本龍馬をあまり知らないのはマズイと思って、まずは漫画で学んでみました。 『おーい！竜馬』は歴史をわかりやすく学べるのはもちろん、キャラクター像が素敵すぎるので、ぜひ読んで」

Check! 村瀬紗英 ＃韓国の小説『アーモンド』＃人間の感情の複雑さが心に響く 「韓国の小説『アーモンド』は、心がないと言われた子どもがまわりの人たちに影響されていろんな感情に気づいていくお話。繊細で難しい人間の葛藤が描かれていて韓国小説のなかで一番好き！」

Check! 乃木坂46・金川紗耶 ＃『悩まない人の考え方』＃何度も読み返したくなる本 「私のオススメは『悩まない人の考え方』。ふっとタイトルに惹かれて手にとりました。悩みを持ったときに、助けになりそうな考え方がたくさん書かれていて、読みやすい」

