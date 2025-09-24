「年齢で考えるのいつから？」婚活女子が直面する、結婚と年齢のリアルな壁【作者インタビューも】
婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くなく、大手IT企業勤務ということもあり、よい相手かもしれないと思っていた。しかし、一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」を要求してきたのだ。この衝撃的な「ワリカン男」と、おごられて当然だと考える「昭和女」のアイコ。一見わかり合えないと思われた2人が、お互いを少しずつ理解し、惹かれ合っていくラブコメ漫画が「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」だ。1巻が発売されたばかりで注目を集める本作について、作者のコニシ ナツコさんに制作秘話などを聞いた。
「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」の作者、コニシ ナツコさんに話を聞いた。
本作は婚活中のアイコが主人公で、その内容がかなりリアルだが、コニシさんご自身が婚活経験者なのか、それとも周囲からの話をもとに描かれているのか尋ねると、「実は、婚活経験者です。作中に出てくるエピソードすべてが私自身の経験というわけではないのですが、婚活を通して感じたことを膨らませて盛り込んでいたりしますし、婚活の一環として関連の書籍や動画はいろいろと見たので、世間のリアルな婚活事情を盛り込めているのかもしれません」と明かした。
婚活経験者であるコニシさんが感じた、婚活の「コツ」のようなものはあるのか尋ねると、「アイコのように自分の軸が不安定なタイプは、本当はアプリでやるよりもプロのカウンセラーに相談した方がよいかなと思います。いわゆるマッチングアプリは、必ずしも真剣に結婚相手を探しているという人ばかりがいるわけではないので…」と話す。「婚活市場では年齢は皆さん判断基準にするところですが、初対面でも相手を思いやって話ができるとか、普通にコミュニケーションが取れるということが意外と難しく、かつ大事だと思います」と語った。
年齢の話もあったが、「性格とか相性とかより、年齢で考えるようになったのいつからだっけ」というアイコの言葉は特にリアルだと感じた。コニシさん自身も、このように思われたことはあるか尋ねると、「私も、ある程度は年齢の幅を定めて婚活していました。男女ともに相手の年齢を気にする人は多いですが、特に男性は顕著な気がします」と話す。「単に若い人が好きだからという人もいるとは思いますが、やはり出産の問題が一番大きいと思います。『男性は女性を年齢で判断する！』と怒りの声を聞いたり、私自身理不尽に感じたりすることもありましたが、ある程度は仕方ないのかなとも思ってしまいます…」と語った。
「こんな男ぜったい嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆す年下の彼の言動にいつしか惹かれ始め、変わっていく様子から目が離せなくなる本作。ほかにも独自の価値観を持った人々が登場し、「わかる！」と共感できるポイントも多いので、まだの人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
