「怒りしかない」娘の愛車を…2人組泥棒わずか2分間でバイク窃盗の瞬間 警察が行方追う 川崎市
神奈川・川崎市にあるマンションの駐輪場で目撃されたのは、卑劣なバイク泥棒です。
被害者は「見た感じ手慣れた様子。怒りしかない」と話しました。
8月28日午後11時半ごろに現れたのは、頭にヘルメットをかぶり、顔を隠すようにマスクをした2人組です。
指をさしターゲットを確認するや否や、1人がバイクの近くでガサゴソ。
そして、もう1人は見張り役なのか、外に移動します。
タクシーがそばを通りかかると、一度手を止めバイクから離れるような様子も。
被害者：
ハンドルロックはしていたし、防犯アラームもついたタイプ。全部解除されて持っていかれた感じ。
バイクを盗み出すのにかかったのは、わずか2分間でした。
この2人組は、駐輪場に置かれた何台ものバイクからなぜこの1台を狙ったのでしょうか。
被害者は「（盗まれたバイクは）被害届の出ているバイクらしく、盗む側からしてみたら盗みやすいと思う」と推測します。
ところがこの翌日に事態は急変します。
被害者：
公園に捨ててあったみたい。工具一式・スマホホルダー・僕の所有（のバイク）だと分かる自賠責の書類（が見つかった）。
盗まれたバイクは娘のために購入した思い入れが強い愛車。
警察は窃盗事件として2人組の行方を追っています。