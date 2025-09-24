「怒りしかない」娘の愛車を…2人組泥棒わずか2分間でバイク窃盗の瞬間　警察が行方追う　川崎市

神奈川・川崎市にあるマンションの駐輪場で目撃されたのは、卑劣なバイク泥棒です。

被害者は「見た感じ手慣れた様子。怒りしかない」と話しました。

8月28日午後11時半ごろに現れたのは、頭にヘルメットをかぶり、顔を隠すようにマスクをした2人組です。

指をさしターゲットを確認するや否や、1人がバイクの近くでガサゴソ。

そして、もう1人は見張り役なのか、外に移動します。

タクシーがそばを通りかかると、一度手を止めバイクから離れるような様子も。

被害者：

ハンドルロックはしていたし、防犯アラームもついたタイプ。全部解除されて持っていかれた感じ。

バイクを盗み出すのにかかったのは、わずか2分間でした。

この2人組は、駐輪場に置かれた何台ものバイクからなぜこの1台を狙ったのでしょうか。

被害者は「（盗まれたバイクは）被害届の出ているバイクらしく、盗む側からしてみたら盗みやすいと思う」と推測します。

ところがこの翌日に事態は急変します。

被害者：

公園に捨ててあったみたい。工具一式・スマホホルダー・僕の所有（のバイク）だと分かる自賠責の書類（が見つかった）。

盗まれたバイクは娘のために購入した思い入れが強い愛車。

警察は窃盗事件として2人組の行方を追っています。