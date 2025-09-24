俳優で書道家のおしの沙羅さんのデジタル写真集『失楽園-shadow eden-』（撮影：笠井爾示、税込1650円、講談社）がリリースされました。



【写真】挑むようなまなざし。色気が半端ないおしの沙羅さん

おしのさんは「忍野さら」として、2015年にレースクイーンとしてデビューし、翌年から、ダイナマイトボディを武器にグラビア活動をスタート。“完売クイーン”と呼ばれ人気を博し、17年には20誌以上の表紙を飾りました。人気絶頂のなか、25歳でグラビア引退を発表。俳優としてドラマや舞台に出演する傍ら、書道家『雨楽（うら）』としても筆を握り続け、個展を開催するなど活躍の幅を広げています。



2025年6月に30歳の誕生日を迎えたおしのさん。「今回限りなのか、今後もやるかはわからない。でも、ファンのみなさんに自信を持って今の私を見せたい！」と『FRIDAY』のグラビアオファーを快諾しました。



撮影場所は、静岡県・浜松市。ゲストハウスやホテル、砂丘などを訪れ、浜松ならではのどこか親しみやすく落ち着きのある景色の中で実施。 20代の頃はセクシーなGカップボディが魅力だった彼女は年齢を重ね、深き知的フェロモンをまとってカメラの前に。どこか妖しく、まるでイケナイ時間を過ごしているかのようなドキドキ感。30歳最初の“メモリアル復活”を遂げた彼女の魅力が詰まった一冊は必見です。



【おしの沙羅さんプロフィル】

1995年6月3日生まれ。30歳。東京都出身。身長164センチ 2015年にレースクイーンとしてデビューし、翌年からグラビア活動をスタート。 “完売クイーン”と呼ばれ人気を博し、 2017年には20誌以上の表紙を飾る。人気絶頂のなか、25歳でグラビア引退を発表。現在は俳優＆書道家『雨楽（うら）』の二刀流で活動している。