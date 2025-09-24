Photo: Yuhei Tokimatsu

外出先で出たティッシュ、ガムの包み、レシートの切れ端。捨て場所がないままポケットにねじ込んで、帰宅後にまとめて処理--そんな「あるある」を、WEEKEND(ER)の[POY（ポーイ）] POY WKD/ER "REFxPE"（税込1,760円）があっさり終わらせてくれた。

片手で“パカッ”。すぐ捨てられる解放感

Photo: Yuhei Tokimatsu

片手でパカッと開く小さなゴミ箱。濡れ物も受け止めてくれる素材感、カラビナで常に携行できる気軽さ。持ってみると「なんで今までなかったんだろう」と思う類いの道具だ。

ワンタッチで開閉。歩きながらでも片手で処理できるので、捨てる場所を探す必要はない。開口部は意外と広く、ティッシュ2〜3枚程度なら詰まらず落ちる。フタの戻りも軽快で、開閉のストレスはほぼゼロ。

鼻をかんだティッシュや、溶けたチョコレートの残った包み紙をポケットに入れなくても済むのが本当にうれしい。

濡れ物OK、水洗いできる素材感

Image: HEMING'S

素材は多少の水気に耐えるので、ウェットティッシュやアイスの木の棒など、処理に困る湿り気のあるゴミも受け止める。

帰宅後は中を水洗いして乾かすだけ。袋を毎回用意しなくても衛生を保てるのは、毎日気軽に携帯できる条件を満たしてくれるからこそ。

ぶら下げ運用ができて、夜間での安全面もプラス

Photo: Yuhei Tokimatsu

本体にカラビナとループを標準装備。ベルトループや、トートの持ち手、バックパックのデイジーチェーンなど気軽に引っ掛けて持ち運べる。手をふさがないのは正義で、気づいたときにすぐ捨てる習慣がつく。

Photo: Yuhei Tokimatsu

裏側にはポケットも装備。ティッシュ、リップ、ガムなどすぐ手に取りたいものを入れておくこともできる。

Image: HEMING'S

暗闇で反射するリフレクターを搭載。夜のランニングや帰り道、ベビーカー装着時の視認性アップと、携帯ゴミ箱という目的に、安全のオマケ機能がついてくる感覚がうれしい。

ポケットの「ゴミ先送り」を卒業できた

Photo: Yuhei Tokimatsu

POYは、片手のワンアクションで日常の「ゴミどこに捨てよう」問題を解消してくれる。

濡れ物OKで水洗いできる素材、小物類も入れられて、ぶら下げ常設ができる気楽さ。ポケットに押し込んでいた小さなストレスがこれ一つで万事解決。

ゴミ箱を携帯するという発想が、一番ミニマルなマナーだったのかもしれない。

Source: HEMING'S