俳優の仲里依紗さんは9月23日、自身のInstagramを更新。"秋のクロックスコーデ"を披露し、反響を呼んでいます。

俳優の仲里依紗さんは9月23日、自身のInstagramを更新。“秋のクロックスコーデ”を披露しました。

【写真】仲里依紗、“秋のクロックスコーデ”披露！

「何着ても何しても似合う」

仲さんは「靴下合わせで楽しむ秋のクロックスコーデをみんなに紹介　今回もジビッツもりもりでいろんなコーディネートと合わせてみたよ」とつづり、6枚の写真を投稿。おしゃれな秋のコーディネートに3種類のクロックスを合わせたモデルショットを公開しました。クロックスには装飾用のジビッツをかわいらしく組み合わせており、思わずまねしたくなるデザインです。

この投稿にファンからは、「もりもりのクロックスかわいい」「同じジビッツ探します」「めちゃかわ　クロックスに見えない！」「まねしなくっちゃ」「何着ても何しても似合う」「モテにもほどがある」「ギャル過ぎ」「クロックスをこんなにかわいく履けるのね」「このコーデかわいい」との声が寄せられました。

「アメリカンでかわいい」

仲さんは7月11日の投稿で、「仲里依紗 × crocs」とつづり、ポップなモデルショットを披露。コメントでは、「里依紗ちゃんのリアルカスタムみたいなぁ」「アメリカンでかわいい」「クロックス買おうとしてたからうれしい」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
