Laura day romanceが、ニューアルバム『合歓る - bridges』を12月24日にリリースする。

本作は、2025年2月に発表されたアルバム『合歓る - walls』と対をなす2部作の後編。この2部作は、2人の登場人物を巡る共通性と差異が生み出す物語をテーマに書き下ろされたコンセプトアルバムとなる。また、本作はCDおよび配信でリリースされ、先行シングル「ライター」「プラトニック」を含む全10曲が収められる。

あわせて、配信限定でのリリースだった前編『合歓る - walls』と、2部作を1つにまとめた『合歓る - walls or bridges』CD化も決定。両作も12月24日に『合歓る - bridges』と同時リリースされる。入れ子構造によって連なるメタな仕掛けが施されたアートワークは、井上花月（Vo）が手がけた。

1,000枚限定生産となる2部作完全盤ボックス『合歓る - walls or bridges』は、3CDとBlu-rayの4枚の紙ジャケが身蓋箱に収められた特装ボックス仕様に。2部作に加え、アルバム未収録シングルを収めたボーナスCDと、2025年4月に東京国際フォーラム ホールCで開催されたワンマン公演のライブBlu-rayを収録。さらに、全収録楽曲の歌詞、未公開写真、制作ノートの一部、書き下ろしテキストなどで構成された約100ページのブックレットも同梱される予定だ。

