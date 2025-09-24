#KTCHANが、10月よりZIP-FM『NONSTOP CALLING』のコーナーレギュラーに決定した。

『NONSTOP CALLING』は、J-POPをはじめ、ロックやHIPHOPなど幅広いジャンルの楽曲を届けるZIP-FMの人気プログラム。コーナーレギュラーは番組ナビゲーターを務める小林拓一郎とのタッグで臨む。

また、コーナーレギュラーの発表に伴い、10月8日にリリースするデジタルシングル「ホントウノコト。」が同番組で初オンエアされた。本楽曲は、愛しているはずの彼への恋心が薄れかけ、別れを告げた方がいいかもしれないとなんとなく思いながらもなかなか切り出せず、「モヤモヤ」している気持ちを表現した楽曲となっている。

・#KTCHAN コメント

今回の作品は、愛し合っている2人から始まる曲で、私自身今までにない視点から、リリックを書きました。彼に好きになってもらうために買った香水が、月日が流れ無くなっていくに連れて、気持ちにも変化が訪れはじめている・・・10/8リリースですが、2日前の10/6が私の誕生日で、21歳になります。20歳の自分よりもちょっぴり大人になった作品に仕上がったと思います。ぜひ聴いていただけると嬉しいです。#KTCHAN

（文＝リアルサウンド編集部）