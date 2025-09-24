¡Ö¤¨¤¨!?¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È17ºÐº¹º§¤«¤é1Ç¯¡Ä27ºÐ½÷Í¥àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤ê¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡30Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥Ð¤Î¤ª¤¤Æ¡Á¤ï¤ì¤é¸¤¥Ð¥«ÊÔ½¸Éô¡Á¡×(NHK)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡£
¡¡ÈÓË¤Ï»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤ÎÀÐ¿¹Îè²ÖÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Æ¸¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¥É¥é¥Þ¡ª¡ª¡ª´ò¤·¤¤¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¹¹¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤º£¹¹¤À¤±¤É¡¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¿¹¬´¶¤âÆ©ÌÀ´¶¤â¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¡¢É½¾ð¡¢ÎÉ¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÈÓË¤ÏºòÇ¯5·î¡¢17ºÐÇ¯¾å¤Î¹â¶¶°ìÀ¸(44)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ï2017Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×¤Ë¾®ÌîÀ¯Ä¾¤ÎÃäÃË¡¦¾®ÌîÃ¢ÇÏ¼éÀ¯¼¡Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£