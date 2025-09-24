静岡県警の警部の男が交番のトイレに設置したカメラで複数の女性を盗撮した疑いなどで逮捕されました。県警の警察官の逮捕は2025年に入って5人目です。

建造物侵入と性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、静岡南警察署の元刑事課長で警部の男(45)です。

静岡県警によりますと、容疑者の男は2025年4月27日に掛川警察署管内の交番に侵入し、4月30日から6月5日までの間、交番の女性用トイレに小型カメラを設置して複数回、盗撮した疑いが持たれています。

被害に遭ったのは警察職員の女性3人で、2025年3月、掛川警察署3階の女性用トイレで女性職員が小型カメラを見つけたということです。

これまでの取り調べに対し、容疑者の男は「やってません」などと、容疑を否認しているということです。

静岡県警の佐藤弘道警務部長は「警察職員が盗撮事案を起こしたということで逮捕されたということは誠に遺憾であり、事実関係を調査の上厳正に対処してまいります」とコメントしています。

静岡県警の警察官が逮捕されるのは、2025年に入って5人目です。

【訂正とおわび】

この事件に関して、SBSでは7月31日に「容疑者に逮捕状が出た」というニュースをWEB上で配信しましたが、その時点では出ていなかったことが判明しました。訂正し、おわびします。