森崎ウィン＆Snow Man向井康二、見つめ合う2人にファン大歓声 及川光博も証言「いいコンビ」
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二が24日、都内で行われた日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）のジャパンプレミアに、共演の及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、メガホンをとったチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督とともに登壇した。
【写真】カワイイ！トゥクトゥクに乗る向井康二＆森崎ウィン
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるチャンプ監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
突然の辞令で東京から海外勤務を命じられた研究員・ソウタを森崎、ソウタがバンコクで再会するカイを向井が演じる。そのほか、ソウタの同僚で共にバンコク勤務となるエリート社員・ジンを及川、タイで活躍する日本人の人気モデル・ワタルを藤原、大学時代の同期であり、ソウタにとって親友のような存在のヒカリを齊藤、ソウタたちの現地のアテンド兼通訳のルークを逢見が演じる。
森崎と向井は、客席のファンに手を振りながら会場中扉から登場。通路中央では2人で見つめ合い、会場はファンの大歓声に包まれた。イベントでは、バンコクでの撮影秘話や、映画にちなんだ「運命の再会」にまつわるエピソードをフリップで発表、この日は参加できなかったタイ人キャストのミーンからのビデオメッセージも上映されるなど、和気あいあいとトーク。森崎が向井について「明るくてムードメーカーですし、みんなを盛り上げてくれるんですけど、大事なシーンでは肩をトントンって」と明かすと、向井が「虫がついてたんで」とボケて笑いを誘う場面もあり、あうんの呼吸で会場を盛り上げた。
イベント終盤には、森崎と向井がタイ名物のトゥクトゥクに乗って再登場すべく、一度退場。その間に、及川が「二人いいコンビですよね」と2人の相性を絶賛し、「ウィンくんはボサノバって感じ、こうちゃんはヘビメタって感じ。両耳が忙しい」と舞台裏でも賑やかな様子を告白。また、「あとはね、いつもくっついてる」と及川が明かすほど、本作で絆を深めた2人。
最後のあいさつで、「とても愛にあふれている現場でした。僕としても愛を込めて歌いましたし、たくさんの方に観てほしい」と振り返った向井。続けて「現場が楽しかったです。タイと日本の現場ってあんまりないので、苦労もしたしね。いっぱいタイ語のせりふもあったし」とさまざまな思いを吐露し、「僕にとって大事なダブル主演というのもはじめてなので、たくさんのひとに愛してほしいし、好きな映画の1個になればうれしいなと思いますので、ソウタとカイの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
森崎は、映画タイトルにちなみ「この映画の（）は、未完成という意味です。きょうから新たなスタートっていううことで、みなさんのもとに届いて完成ようやく完成できると思ってますので、よかったらこの映画を完成形にまで持っていっていただけたら」と呼びかけた。
森崎のあいさつに、会場全体が感心。向井は「うまい。もう1回やっていい？今のコメントがよすぎて」とボケて見せ、笑いを誘っていた。
【写真】カワイイ！トゥクトゥクに乗る向井康二＆森崎ウィン
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるチャンプ監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
森崎と向井は、客席のファンに手を振りながら会場中扉から登場。通路中央では2人で見つめ合い、会場はファンの大歓声に包まれた。イベントでは、バンコクでの撮影秘話や、映画にちなんだ「運命の再会」にまつわるエピソードをフリップで発表、この日は参加できなかったタイ人キャストのミーンからのビデオメッセージも上映されるなど、和気あいあいとトーク。森崎が向井について「明るくてムードメーカーですし、みんなを盛り上げてくれるんですけど、大事なシーンでは肩をトントンって」と明かすと、向井が「虫がついてたんで」とボケて笑いを誘う場面もあり、あうんの呼吸で会場を盛り上げた。
イベント終盤には、森崎と向井がタイ名物のトゥクトゥクに乗って再登場すべく、一度退場。その間に、及川が「二人いいコンビですよね」と2人の相性を絶賛し、「ウィンくんはボサノバって感じ、こうちゃんはヘビメタって感じ。両耳が忙しい」と舞台裏でも賑やかな様子を告白。また、「あとはね、いつもくっついてる」と及川が明かすほど、本作で絆を深めた2人。
最後のあいさつで、「とても愛にあふれている現場でした。僕としても愛を込めて歌いましたし、たくさんの方に観てほしい」と振り返った向井。続けて「現場が楽しかったです。タイと日本の現場ってあんまりないので、苦労もしたしね。いっぱいタイ語のせりふもあったし」とさまざまな思いを吐露し、「僕にとって大事なダブル主演というのもはじめてなので、たくさんのひとに愛してほしいし、好きな映画の1個になればうれしいなと思いますので、ソウタとカイの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
森崎は、映画タイトルにちなみ「この映画の（）は、未完成という意味です。きょうから新たなスタートっていううことで、みなさんのもとに届いて完成ようやく完成できると思ってますので、よかったらこの映画を完成形にまで持っていっていただけたら」と呼びかけた。
森崎のあいさつに、会場全体が感心。向井は「うまい。もう1回やっていい？今のコメントがよすぎて」とボケて見せ、笑いを誘っていた。