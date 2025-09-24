NHK大阪、恒例の『わが心の大阪メロディー』出演者第1弾発表 司会は今田耕司＆ファーストサマーウイカ【出演者一覧】
NHK大阪放送局は、11月4日午後7時30分から生放送する『第25回 わが心の大阪メロディー』の司会者と第1弾出演者を発表した。
【写真】『わが心の大阪メロディー』初出演！大阪出身の相川七瀬
毎年恒例となっている『わが心の大阪メロディー』。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストによる珠玉のライブパフォーマンスを、生放送・生演奏で届ける。
番組スタートから25年目となる今年、司会を務めるのは今田耕司とファーストサマーウイカ。出演者に、大人気グローバルボーイズグループ・INIと、デビュー30周年を迎えた相川七瀬、俳優・歌手として大活躍中の吉柳咲良が初出演する。このほか、関西が誇るレジェンド・上沼恵美子、天童よしみをはじめ、こっちのけんと、Little Glee Monsterなど、豪華アーティストが世代・ジャンルの壁を越えてNHK大阪ホールに集結する。
■第1弾出演者一覧
＜司会＞
今田耕司、ファーストサマーウイカ
＜出演＞
INI
相川七瀬
上沼恵美子
吉柳咲良
こっちのけんと
天童よしみ
Little Glee Monster
【写真】『わが心の大阪メロディー』初出演！大阪出身の相川七瀬
毎年恒例となっている『わが心の大阪メロディー』。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストによる珠玉のライブパフォーマンスを、生放送・生演奏で届ける。
番組スタートから25年目となる今年、司会を務めるのは今田耕司とファーストサマーウイカ。出演者に、大人気グローバルボーイズグループ・INIと、デビュー30周年を迎えた相川七瀬、俳優・歌手として大活躍中の吉柳咲良が初出演する。このほか、関西が誇るレジェンド・上沼恵美子、天童よしみをはじめ、こっちのけんと、Little Glee Monsterなど、豪華アーティストが世代・ジャンルの壁を越えてNHK大阪ホールに集結する。
■第1弾出演者一覧
＜司会＞
今田耕司、ファーストサマーウイカ
＜出演＞
INI
相川七瀬
上沼恵美子
吉柳咲良
こっちのけんと
天童よしみ
Little Glee Monster