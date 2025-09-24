お笑い芸人のキンタロー。（43）が24日、自身のSNSを更新。元AKB48の女優・前田敦子（34）との密着ツーショットを披露した。

前田とのツーショットを公開。自身のX（旧ツイッター）で「【大ニュース】私の産みの親と言っても過言ではございません『前田敦子』さんと、こんなに超絶至近距離でワーナーブラザーズにてアカデミーにもっとも近いフライングゲットするかも！最新映画『ワンバトルアフターアナザー』のイベント」と前田とイベントに出演したことを報告した。

「当たり前ですが、顔の大きさからなにまで全然違いました」と興奮気味につづり、最後に「私は劇中のレオ様の扮装してます」と注意書きも添えた。

インスタグラムでも「奇跡の超絶至近距離。私の間違いなく1番の恩人＆恩師『前田敦子』様と隣に。こんな近い距離に！！前田敦子様のおかげで今のキンタロー。があります」「改めて前田敦子さんの大きな大海原の優しさに触れました。いつも温かい心でこんな私を長年野放しにしてくださいましてありがとうございます。笑。いまもほぼ毎日フライングゲットで、あっちゃんの布教活動しつづけて生きております」などと前田との共演を熱く振り返った。

フォロワーからは「遠近法?」「ジャック・ニコルソンすぎて笑った」「写真が面白すぎる」「情報量が多い」「顔のデカさよ笑」などの声が寄せられた。また、モデルでタレントのアンミカは「daydayで扱ってたけど、もうサイコー！笑いまくったー！天才やわ！」とコメントしていた。