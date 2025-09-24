鎌倉市が撮影スペース設置後も路上に訪日客があふれている江ノ島電鉄鎌倉高校前駅踏切＝２４日、鎌倉市腰越

訪日観光客が押し寄せて観光公害（オーバーツーリズム）が深刻化している江ノ島電鉄鎌倉高校前駅（鎌倉市腰越）などで国土交通省関東運輸局などは２４日、訪日客に無許可でタクシー営業（白タク行為）の車両を利用しないよう呼びかける啓発活動を行った。

同駅近くの踏切はアニメの聖地として知られ、コロナ禍以降、アジア圏からの訪日客が急増。それに伴って観光客を運ぶ白タクや緑ナンバーの都市型ハイヤーが近隣住宅地に無断駐車するなどして住民とのトラブルが多発している。

同局が所管する関東地方１都７県では２３年度、道路運送法に基づく白タクの運転手らへの車両使用禁止処分が３件だったが、２５年度は９月までに１２件に増えたという。

これまでは空港や客船のターミナルなどでの水際対策が中心だったが、鎌倉市内でも白タクなどのトラブルが増えていることから今年２月から鎌倉市内でも観光客に注意喚起を始めた。

この日は同局のほか、鎌倉署や県タクシー協会鎌倉支部から計約２０人がＪＲ鎌倉駅と鎌高前駅で「『白タク』での旅客運送は犯罪であり危険です」「白タクの事故でけがをした場合、補償が受けられない恐れがあります」などと書かれたチラシ約６００枚を配布した。

同局神奈川運輸支局の柳瀬光輝支局長は「観光客は知らないで白タクに乗っている。安全に観光を楽しんでもらうために（白タクに乗らないよう）周知していきたい」と呼びかけた。