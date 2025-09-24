女優・のんが２４日、東京・有楽町の東京国際フォーラムで映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、１０月３１日公開）の完成披露試写会に出席した。

女優の吉永小百合が主演し、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を家族、友人との交流を通して描く。のんは吉永演じる主人公・多部純子の青年期を演じた。

のんは「田部井さんだけじゃなくて、吉永さんの青年期にも見えなきゃいけないんだよと言われて、どうにか表現できたら、と。吉永さんの持つ瞳の引力をちょっとでも、一瞬でも出せてたらいいな、と思っていました」と振り返った。

富山県の山中でのクランクアップ時には、すでに撮影を終えていた吉永が、サプライズで都内から１人で駆け付けたという。「プロデューサーの方と、ややこしい場所だからお気持ちだけ、というやりとりがあったので…本当にうれしかったです。現場のみんな、テンションがあがって、格好いいと感動しました。ハグして下さって、チョコレートを下さったのですが、格別においしくて幸せでした」と吉永の心遣いに改めて感謝していた。