女優の天海祐希が２４日、東京・有楽町の東京国際フォーラムで映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、１０月３１日公開）の完成披露試写会に出席した。

女優の吉永小百合が主演し、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を家族、友人との交流を通して描く。天海は吉永が演じる主人公の山仲間で、新聞社で働く一番の親友を演じる。

天海はモデルとなった元読売新聞社記者の北村節子さんにも対面し「はつらつとしてパラフルな方。なので、田部井さんも素晴らしい方なんだろう、と思って演じていました。２人の関係は私が小百合さんを思う気持ちに似ているので、感情移入させていただく場面がすごくありました」と振り返った。

小百合との共演は「千年の恋 ひかる源氏物語」（２００１年）「最高の人生の見つけ方」（１９年）に続き６年ぶり３度目。小百合が「天海さんに出演していただいて感謝、感謝です。親友以上に、私にとって力強い存在。またチャンスがあったらご一緒させて下さい」と“公開オファー”すると天海は「泣いちゃうからやめて下さい」と感無量の様子。涙ぐみながら「３回もご一緒させていただいて、こんなにありがたいことはない。小百合さんを見つめる役、大事に大事に演じました。見て下さる方にも伝わればいいな」と呼びかけていた。