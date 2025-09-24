3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月22日（月）のオンエアでは、「グリーンアップル大使」就任記念放送をお届けしました。

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

【NEWS🌳】

⁡

この度、Mrs. GREEN APPLEが

りんごの消費拡大を図るという共通の志を持つ#青森県 https://twitter.com/hashtag/%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw と #長野県 https://twitter.com/hashtag/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw の架け橋として「グリーンアップル大使」に就任いたしました✨

⁡

今回の取り組みでは、Mrs. GREEN APPLE 特別デザインの

青りんごボックスが9月13日(土)より順次展開が決定🧰… pic.twitter.com/5X1EBxNJ8d https://t.co/5X1EBxNJ8d — Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 12, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1966331139867684969?ref_src=twsrc%5Etfw

大森：今日の授業は……最近僕たちは、りんごの消費拡大を図るという共通の志を持つ青森県と長野県の架け橋として「グリーンアップル大使」に就任しました！若井：今回の取り組みとしては、Mrs. GREEN APPLE 特別デザインの青りんごボックスが展開されたり、僕たちが描かれているレトロなデザインのポスターも各所で見ることができるようになっています！大森：りょうちゃん（藤澤）の顔がおもしろいやつね！藤澤：いつの僕を模してくれたんだろう、っていう（笑）！ その特別デザインの青りんごボックスは、青森県と長野県それぞれで2種類ずつあって、ミセスの10周年ロゴシールが貼られた青りんごも今店頭に並んでいます！ これ、すごいことすぎない!?番組では他にも「グリーンアップル大使」としての意気込みや、りんごと関わりが深い青森県・長野県の生徒（リスナー）のメッセージを紹介する場面もありました。



